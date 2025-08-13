Todos los partidos de Primera Federación se podrán seguir a través de LaLiga+ y LaLiga Bares

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos de la tercera categoría del fútbol español, la Primera Federación Versus E-Learning, se podrán ver a través de LaLiga+ y LaLiga Bares, la única oferta deportiva con licencia para su emisión en establecimientos públicos en España.

"LaLiga+, la OTT de LaLiga para los aficionados al contenido deportivo en directo y a la carta, presenta grandes novedades para esta temporada. A partir del 29 de agosto se podrá disfrutar de toda la Primera Federación Versus E-Learning", anunció la organización presidida por Javier Tebas este miércoles en un comunicado.

De esta manera, la OTT ofrecerá los 20 partidos de cada jornada en directo, permitiendo seguir a los 40 equipos que componen la categoría, entre los que destacan los filiales del Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club, además de históricos como el Tenerife o el Real Murcia. Así, la plataforma de 'streaming' LaLiga+ "sigue apostando por hacer accesible el deporte en toda España".

Además, LaLiga Bares también emitirá al completo la tercera categoría del fútbol español, por lo que "miles de establecimientos hosteleros de toda España podrán ofrecer a sus clientes" los partidos de la Primera Federación Versus E-Learning. De esta manera, el canal se consolida como la plataforma líder en la distribución de contenido deportivo para el sector hostelero, ya que ofrece más de 2.000 eventos deportivos en directo por temporada.