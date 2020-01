Toña Is deja de ser la seleccionadora Sub-17

Publicado 20/01/2020 23:14:44 CET

Toña Is junto a Claudia Pina durante el Mundial Sub-17 de 2018

Toña Is junto a Claudia Pina durante el Mundial Sub-17 de 2018 - SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA DE FÚTBOL - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este lunes que su Dirección Deportiva de Fútbol Femenino ha procedido a reordenar las categorías inferiores, con el adiós de Toña Is como seleccionadora Sub-17 y su reemplazo por Montse Tomé, y la creación de un nuevo combinado Sub-15.

Is fue la seleccionadora que llevó a la Sub-17 al histórico título mundial en 2018, además del campeonato continental de ese mismo año, y que fueron los principales éxitos que consiguió la técnico ovetense en su etapa al frente del equipo. Además, fue nominada este 2019 al premio 'The Best' como 'Mejor Entrenador de Fútbol Femenino'.

"Montse Tomé, seleccionadora de la Absoluta Promesas y segunda seleccionadora de la Absoluta femenina, será la nueva seleccionadora Sub-17. Sustituirá así a María Antonia Is en sus funciones, dentro de este nuevo ciclo que se cierra con un reconocimiento por parte de la RFEF a la implicación y el trabajo realizado por Is al frente de la Sub-17, selección ganadora del Mundial de Uruguay 2018 y el Europeo de Lituania 2018", expresó el organismo federativo.

Además, se creará una nueva selección Sub-15, "que permitirá ganar un año en la preparación de las jugadoras para futuras competiciones y, con la misma, se iguala la estructura del fútbol femenino a la del fútbol masculino". El encargado de dirigirla será Eugenio Gonzalo, que también se encargará de la Sub-16.

De esta manera, el organigrama del fútbol femenino queda compuesto por Jorge Vilda, director deportivo, como seleccionador absoluto; Montse Tomé como seleccionadora Sub-17 y de la nueva Promesas; Pedro López como seleccionador Sub-19 y Sub-20, y Eugenio Gonzalo como responsable de la Sub-15 y Sub-16.