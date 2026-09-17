El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA de Lego, premiado como mejor juguete de 2026

Archivo - Lego celebró la victoria de España con una exclusiva edición 'Campeones' de la Copa del Mundo. - LEGO - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La réplica del trofeo oficial de la Copa del Mundo de la FIFA de Lego ha sido premiada por el jurado como mejor juguete del año en la XI edición de los Premios al Mejor Juguete de 2026, organizados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

El Grupo Lego ha sido reconocido con dos galardones en estos premios, el de la réplica de la Sagrada Familia y la del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA, que en esta edición de 2026 se disputó en Estados Unidos, México y Canadá y en el que España logró su segunda estrella como campeona del mundo.

Dicho trofeo transforma uno de los símbolos más reconocibles del fútbol en una experiencia de construcción de 2.842 piezas. La réplica, de aproximadamente 36 centímetros de altura, reproduce las figuras humanas sosteniendo la Tierra, el emblemático globo y una placa en la base con los nombres de anteriores campeones.

Además, el globo superior se abre para descubrir una escena interior con una minifigura con la marca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un minitrofeo y un fondo con el logotipo del torneo.

"Recibir estos dos reconocimientos es una enorme alegría. En el Grupo Lego creemos que construir es mucho más que encajar piezas: es imaginar, probar, volver a intentarlo y compartir ese proceso con otros. Que dos sets que conectan con universos tan distintos como la arquitectura y el fútbol sean reconocidos por la AEFJ nos anima a seguir creando experiencias que despierten la curiosidad, unan generaciones y mantengan vivo el poder del juego", afirmó Pilar Vilella, Brand Director del Grupo Lego en Francia e Iberia.

Los Premios al Mejor Juguete 2026 celebran este año su XI edición y reconocen los productos más destacados del sector por aspectos como la innovación, el valor educativo, el diseño y la capacidad de entretenimiento.

Las candidaturas son evaluadas por un jurado integrado por profesionales de los ámbitos académico, educativo, empresarial y de la distribución. Con estos dos galardones, el Grupo Lego celebra dos formas muy diferentes de convertir una pasión en una experiencia de construcción: desde la arquitectura y el patrimonio hasta la emoción compartida del fútbol.