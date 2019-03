La UEFA abre expediente a Neymar por sus críticas a los árbitros tras la eliminatoria ante el United

Publicado 22/03/2019 16:44:22 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario al jugador del Paris Saint-Germain Neymar por sus críticas a los árbitros que dirigieron el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United, una eliminatoria en la que avanzó el conjunto inglés tras el 1-3 en el Parc des Princes.

El organismo ha condenado los "insultos" y "actos molestos" contra el colegiado del partido, el esloveno Damir Skomina, tras el partido, en el que no jugó el brasileño, lesionado en el quinto metatarsiano del pie derecho.

"Es una vergüenza. El penalti no existe. Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?", señaló entonces en las redes sociales Neymar, que adjuntó su mensaje con una imagen previa a la acción en la que el balón contacta en el codo de Kimpembe.

La UEFA ha anunciado que el tema será tratado por el organismo en una reunión en fecha aún por confirmar, en donde se valorará la posible sanción.