La UEFA dará el partido por perdido a la Federación que no pueda alinear a 13 jugadores por Covid

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado este lunes varias medidas como parte de un protocolo de actuación en caso de que algún partido internacional no pueda celebrarse en el contexto de la pandemia por Covid-19, y decidió que si una selección no puede alinear a 13 jugadores, ni reprogramar la fecha del encuentro, lo dará por perdido a la Federación encargada de la organización del mismo.

Los siguientes criterios, que "deben aplicarse en caso de partidos aplazados o cancelados", tienen como objetivo "garantizar que puedan desarrollarse según lo previsto". Sin embargo, los casos positivos de Covid-19 tras las pruebas realizadas antes de los partidos pueden dar lugar a que se pongan en cuarentena grupos de jugadores o equipos enteros y a que las federaciones no puedan alinear un equipo tras una decisión de la autoridad nacional o local competente.

De esta forma, dado la "congestión del calendario" la UEFA ha aprobado que en caso de que un grupo de jugadores de una selección sea puesto en cuarentena o en aislamiento obligatorio por parte de las autoridades, "el partido se desarrollará según lo previsto siempre que el equipo disponga de al menos 13 jugadores disponibles (incluido al menos un portero)".

Pero si una federación nacional no está en condiciones de alinear un equipo con el número mínimo de jugadores (13 incluyendo al menos un portero), "el partido se reprogramará, si es posible, en una fecha que será fijada por la administración de la UEFA, que también tendrá la facultad de asignarlo a una sede que puede estar en un país neutral. En cualquier caso, la selección local seguirá siendo responsable de la organización del partido y de todos los gastos relacionados".

Y si el partido no puede ser reprogramado, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA será el encargado de tomar una decisión al respecto. Este comité declarará el partido por perdido a la federación nacional que sea responsable de que el partido no se celebre o no pueda jugarse de forma íntegra a menos que este organismo llegue a la conclusión de que ambas selecciones o ninguna son las responsables de que el partido no se celebre o no pueda jugarse íntegramente, lo que significa que el partido no puede darse por perdido".

"Si no se puede declarar por perdido, el resultado del encuentro se decidirá por un sorteo (por ejemplo, victoria por 1-0, derrota por 0-1 o empate 0-0) realizado por la administración de la UEFA". Y si algún miembro del equipo arbitral designado para un partido da positivo por Covid-19, "la UEFA podrá, excepcionalmente, nombrar árbitros suplentes que podrían ser de la misma nacionalidad que una de las federaciones nacionales y/o no figurar en la lista FIFA".