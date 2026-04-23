La UEFA multa con casi 90.000 euros al Bayern por disturbios en su eliminatoria contra el Real Madrid

April 15, 2026, Munich, Bavaria, Munich: MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Fans and players celebrating the winning goal in front of the Sudkurve during a UEFA Champions League 2025/26 match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich on April 15, 2026 - Europa Press/Contacto/Sven Beyrich/Sports Press

Los aficionados esquivan la prohibición de entrar al Allianz Arena en la semifinal contra el PSG

MÚNICH, 23 Abr. (dpa/EP) -

La UEFA ha propuesto este jueves una multa de casi 90.000 euros al FC Bayern Múnich por disturbios durante su reciente eliminatoria contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero sus aficionados han esquivado la prohibición de entrar al estadio de cara a la semifinal ante el Paris Saint-Germain.

El máximo organismo rector del fútbol europeo multó al club muniqués por diversos incidentes ocurridos el 15 de abril en el Allianz Arena, durante el triunfo por 4-3 en la vuelta de ese cruce ante los merengues. En los últimos compases del partido, los seguidores del Bayern saltaron una verja y se dirigieron hacia la línea de banda.

Tras el gol definitivo de la victoria en el tiempo añadido, empujaron a los fotógrafos que se encontraban detrás de las vallas publicitarias. Varios periodistas quedaron atrapados en el proceso y, según informes policiales, al menos dos mujeres y dos hombres resultaron heridos.

La UEFA impuso una multa de 40.000 euros por la invasión del terreno de juego, junto a 30.000 euros por difusión de mensajes inapropiados, 14.000 euros por bloquear pasillos públicos y 5.625 euros por lanzar objetos.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, se disculpó por los incidentes tras el partido, pero pidió comprensión. "Fue un caos y lo sentimos". "Pero fue una noche de fútbol extraordinaria con mucha emoción. Y entonces las cosas se descontrolaron un poco", dijo Freund.

El equipo bávaro tuvo suerte de evitar una prohibición parcial de acceso al estadio para sus fans de cara a la vuelta de su 'semi' frente al PSG, vigente campeón de la Champions League, en un encuentro previsto para el 6 de mayo.