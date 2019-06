La UEFA recibe 4,5 millones de peticiones en la primera semana de venta de entradas para la EURO 2020

Actualizado 21/06/2019 20:04:57 CET

La UEFA ha recibido más de 4,5 millones de peticiones, de 190 países diferentes, solicitando una entrada para la Eurocopa que se celebrará el próximo año por todo el continente, solamente tras la primera semana de venta de tickets, informó este viernes el ente europeo.

"Ha habido una enorme respuesta a la venta de entradas de la UEFA EURO 2020 desde que comenzó el 12 de junio (a las 14 horas), con más de 4,5 millones de solicitudes de entradas realizadas (...) Hasta ahora, la mayor parte de las solicitudes de lo que promete ser un torneo paneuropeo único procede de Inglaterra, Alemania, Rusia, Hungría, Holanda y Dinamarca", explicó la UEFA.

Un objetivo clave en este 60º aniversario de la primera edición Campeonato de Europa de la UEFA es "acercar más que nunca el fútbol a los aficionados", de ahí que el torneo se dispute en 12 sedes diferentes en todo el continente. El organismo que presidente Aleksander Ceferin ha mostrado su satisfacción por la "buena acogida" de los aficionados.

"Hay ocho capitales y 11 sedes con estadios de una capacidad de más de 50.000 espectadores. Y con estos estadios tan grandes en toda Europa, habrá un récord de 3 millones de entradas disponibles para el torneo", auguró la UEFA en su comunicado, aconsejando comprar antes del 12 de julio pues es el mejor periodo para adquirirlas dada la "alta demanda".

Por su parte, en el marco del programa 'Fans First' de la Eurocopa, las entradas que no se hayan pagado durante el periodo de venta inicial se ofrecerán próximamente y en exclusiva a los aficionados que no tuvieron suerte en el sorteo inicial. Por lo tanto, independientemente de la gran demanda, se invita a los aficionados a solicitar cualquier categoría de entradas para cualquier partido.

CATEGORÍAS Y PRECIOS

Las entradas se ofrecen en tres categorías de precios. Además, a las ciudades anfitrionas se les han asignado dos grupos de precios diferentes que reflejan el poder adquisitivo y los ingresos medios de los residentes, indica la UEFA.

El Grupo A incluye Ámsterdam, Bilbao, Copenhague, Dublín, Glasgow, Londres, Múnich, Roma y San Petersburgo, mientras que el Grupo B comprende Bakú, Bucarest y Budapest. Los grupos de precios se aplican a lo largo de todo el torneo. En consecuencia, las entradas para los cuartos de final de Bakú son más baratas que las de Múnich, Roma y San Petersburgo.

Los precios van desde los 30 euros para los partidos celebrados en las ciudades del Grupo B y desde 50 euros para los partidos de las ciudades del Grupo A.