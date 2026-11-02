Unai Emery: "Si el Barça juega en su mejor versión es capaz de batir a cualquiera"

El entrenador del Aston Villa, el español Unai Emery, en rueda de prensa en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha asegurado este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones frente al FC Barcelona que el conjunto catalán parte como claro candidato al triunfo y que, en el caso de que los de Hansi Flick muestren su máximo rendimiento sobre el césped, resultarán un rival prácticamente imbatible.

"El Barcelona siempre parte como favorito en la Champions. Podemos coger cinco equipos y seguro que estará en todas las quinielas. Lo era en el pasado y lo es en el presente. Si juegan en su mejor versión son capaces de batir a cualquier equipo del mundo", ha afirmado el técnico vasco antes del compromiso de este martes a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou.

Respecto a los tropiezos recientes del equipo barcelonista en el torneo europeo y en la competición doméstica, ante PSG y Real Madrid, el preparador de Hondarribia ha restado trascendencia a dichos resultados. "Fue un partido muy igualado y abierto. Al final se decantó la balanza para el PSG, pero fue un nivel altísimo donde cualquiera de los dos hubiera podido salir vencedor; a mi entender son los dos equipos con más opciones para estar en la final del Metropolitan. Contra el Real Madrid fue diferente; se vio un Barcelona al que le faltaba algún ajuste, evidentemente tenían algunas bajas en defensa y puede que acabaran teniendo su peso", ha analizado.

En este sentido, Emery ha elogiado la confección de la plantilla azulgrana y la labor de su entrenador. "El sello de Flick está ahí. Lleva poco más de dos años y está construyendo un equipo ganador y con mucha personalidad, que te hace disfrutar del fútbol y con una apuesta innegociable por el ataque. Rodri es el mejor centrocampista del mundo y si le juntamos con Pedri y Fermín, el Barcelona tiene un mediocampo que difícilmente alguien puede superar. Raphinha y Lamine Yamal son dos enormes futbolistas; pocos equipos pueden reunir tanta calidad en el ataque. Ahora mismo Lamine es lo más cercano a ser el mejor jugador del mundo", ha destacado.

También ha valorado la ambición de su club de revivir hitos históricos y ha detallado las exigencias fijadas para sus futbolistas. "En 1982, el Villa ganó la Copa de Europa, y nos gusta pensar en volver a disputar esta competición e intentar repetir ese éxito. El Barcelona es favorito por lo que ha logrado en los últimos diez años; ahora tiene que demostrar por qué es favorito. Nosotros estamos buscando encontrar nuestro camino. Llevamos cuatro años juntos, buscando retos nuevos y cómo podemos responder a equipos como el Barcelona y a qué distancia estamos, pero ellos son claramente los favoritos", ha manifestado.

MCGINN: "SALIMOS AL CAMPO PARA DARLO TODO"

Por su parte, el capitán del Aston Villa, John McGinn, ha expresado la ilusión de la plantilla por medirse al conjunto catalán en un escenario emblemático, garantizando la competitividad de los 'villanos'. "El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, pero ya demostramos contra el PSG y contra el Bayern que podemos plantarles cara", ha alegado.

En ese vestuario tenemos una gran cohesión, combinada con un talento increíble. Obviamente, jugar en el Camp Nou era uno de mis sueños; recuerdo haber hecho la visita guiada cuando tenía unos nueve o diez años. Es un partido muy especial, pero una vez que superas el hecho de que vas a jugar fuera de casa contra el Barcelona, salimos al campo para darlo todo... Solo será una experiencia agradable si nos llevamos los tres puntos", ha concluido el centrocampista escocés.