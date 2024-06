Unai Simón: "El portero tiene que ser fiable, pero también partícipe del juego"

"Este año estoy siendo la mejor versión de mí mismo", afirmó el meta español

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero internacional español Unai Simón afirmó que el meta debe ser "fiable", pero también ser "partícipe" del juego de la selección, consideró que este curso está siendo su "mejor versión" y pronosticó que el partido contra Italia del próximo jueves (21:00) en la Eurocopa de Alemania contra Italia será "muy duro" y "físico".

"Si ese pase lo hubiera dado bien no estaríamos hablando de ello ahora. Tampoco hay que darle mucha importancia: hay que saber reducir los riesgos, pero también mirar en pro del equipo y salir jugando desde atrás", dijo en rueda de prensa sobre el envío desacertado que provocó el penalti a favor de Croacia en el debut del torneo.

Para el meta del Athletic Club, el fútbol son este tipo de acciones. "Medio metro a un lado u otro pueden acabar en penalti. Tenía que haber jugado de primeras. Hay que aprender de los errores, y de lo único que me hubiera arrepentido es de que hubieran expulsado a Rodri. El portero tiene que ser fiable, pero también ser partícipe del juego del equipo", recalcó.

Simón subrayó la buena "relación" que existe entre los tres porteros -Álex Remiro y David Raya son los otros dos- de España porque todos reman "en la misma dirección", y al final todos van a formar parte de la historia de la selección, y confesó que a él no le gusta hablar de política como al francés Kylian Mbappé.

"Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no. Yo me dedico al fútbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas", manifestó.

Celebró que afición, prensa y jugadores estén empujando en la misma dirección, restó importancia a la baja provisional de Aymeric Laporte en el estreno en la Eurocopa porque, según él, España dispone de "tres centrales de garantías como demostraron" ante los croatas y no sabe si aún ha tocado techo en su nivel.

"No sé si estoy en el máximo porque no sé dónde está eso. Es uno de los momentos más maduros de mi carrera; de eso se trata, de seguir aprendiendo. Ojalá el año que viene sea más maduro, tengo que ser más eficiente y más fiable. Este año estoy siendo la mejor versión que he visto de mi y espero seguir creciendo", deseó.

LAS BANDAS Y EL ESTILO

A su juicio, los extremos Lamine Yamal y Nico Williams "son muy importantes por todo lo que generan" cada vez que encaran a un rival, aunque también citó a Dani Olmo, Ferrán Torres y Ayoze, que igualmente provocan "mucho miedo" al rival.

"Más allá del resultado, hicimos una buena primera parte contra Croacia, encontrando muy bien al hombre libre y, cuando estaban en bloque bajo, encontrando huecos a sus espaldas. La jugada de Fabián o la del córner habla muy bien de cómo Luis quiere jugar con nosotros. No sé si su forma de jugar es la idónea para conseguir este campeonato, pero vamos a llegar muy lejos e iremos pasando rondas haciendo partido como el de contra Croacia", indicó.

Croacia es una selección a la que le gusta también tener la posesión del balón. "Me quedo con cómo supimos interpretar muy bien los momentos importantes del partido. Hicimos una primera parte muy buena y, en la segunda, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas. Eso también es fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, se trata de ganar con un 5 o un 95 por ciento de posesión", destacó.

"CARVAJAL ES EL MEJOR LATERAL DERECHO DEL MUNDO"

No quiso pronunciarse sobre si el defensa del Real Madrid Dani Carvajal debe ganar el Balón de Oro porque cree que debería "seguir haciendo las cosas muy bien" tras ganar recientemente la Liga EA Sports y su sexta Liga de Campeones.

"Tiene que ser determinante como en partidos como el de Croacia. Lo que tengo claro es que es el mejor lateral derecho del mundo. Lo está demostrando en el Madrid y en la selección. Este hambre que transmite es muy importante para el grupo. No sé si está al nivel de ganar o no el Balón de Oro", reiteró.

SU JUEGO DE PIES, GRACIAS A 'LUCHO'

Para Unai Simón fue "fundamental" empezar ganando en el debut de la Eurocopa, aunque ahora se trata de frenar la euforia con idéntico objetivo de "ganar todos los partidos". "Queremos ganar a Italia. Está muy bien lo que hicimos contra Croacia, pero también debemos aprender de los errores que cometimos", apuntó.

Desveló que fue el ex seleccionador nacional Luis Enrique Martínez el 'culpable' de su juego de pies. "Hasta que no coincidí con Luis Enrique nadie me explicó la salida de balón de un portero, entendiendo cómo encontrar a un hombre libre. Hoy en día todo el fútbol que puedo sacar desde atrás es gracias a él", agradeció.

Respecto al próximo rival en la Eurocopa, Italia, insistió en que les va a costar mucho ganar. "Esta va a ser la cuarta vez que me enfrento con la absoluta a Italia y todos los resultados han sido por la mínima, partidos muy físicos, intensos. Va a ser un reto para certificar el pase a octavos. ¿El empate? No, no nos lo planteamos. Tienes que preparar todos los partidos para ganar. La mejor forma de ganar en octavos es anter haber ganado", argumentó.

Al término de la Eurocopa, Simón se operará de una de sus muñecas, aunque es un problema físico que, afirmó, no le merma en su rendimiento en el torneo continental. "Sí, después de la Eurocopa me voy a operar. Es algo a lo que no he querido dar importancia y que no me impide jugar. Ojalá piense en ello a partir del 15 de julio. Hasta entonces, seguiré pensando en partido contra Italia", sentenció.