Unai Simón se refuerza como el '1' en el Mundial

Unai Simón calienta antes del España-Egipto - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española cerró el último parón de selecciones con un empate ante Egipto (0-0) en el RCDE Stadium, un partido en el que David Raya fue titular y en el que Joan Garcia contó con sus primeros minutos con la camiseta de España, aunque la titularidad de Unai Simón en el amistoso frente a Serbia (3-0) parece zanjar aparentemente el debate sobre la portería de cara al debut mundialista ante Cabo Verde.

La convocatoria de Joan Garcia para los últimos amistosos antes de la lista mundialista de Luis de la Fuente parecieron avivar un debate en la portería de la campeona de Europa que el propio técnico riojano se ha encargado de zanjar. Pese a que el meta del Barça entró en su primera lista de la Absoluta, inusual con cuatro porteros, Unai Simón y David Raya se han repartido la mayor cantidad de minutos en los amistosos frente a Serbia y Egipto, siendo Alex Remiro el que se ha quedado sin participar.

Una decisión que refuerza la idea de que el jugador del Athletic Club es su portero titular de cara al Mundial 2026, además de mostrar que su segunda espada será el del Arsenal. Así, De la Fuente sigue manteniendo un orden jerárquico que ya impuso su antecesor Luis Enrique Martínez en cuanto a los guardianes de la portería de España. De hecho, Unai Simón y David Raya se han repartido la totalidad de los minutos desde noviembre de 2024, cuando Álex Remiro jugó los 90 minutos ante Suiza (3-2), a excepción de los 30 jugados este martes por Joan García.

Ese sería el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, cuyas cinco primeras jornadas tuvieron al portero del Arsenal FC como titular debido a una lesión en la muñeca del vitoriano. Sin embargo, desde entonces, España ha disputado 12 partidos, 10 de ellos oficiales, en los que la titularidad ha sido en 11 para el del Athletic Club, ocupando la meta de inicio el catalán tan solo en el RCDE Stadium ante Egipto.

Y es que, desde que Luis Enrique decidiera poner de titular a Unai Simón un amistoso frente a los Países Bajos (1-1), la portería de la 'Roja', durante muchos años objeto de debate, ha tenido un solo dueño. El del Athletic Club ha sido titular en 57 de los últimos 71 partidos jugados por la selección, entre los que no disputa minutos se encuentran seis amistosos y diez partidos oficiales, ocho de ellos lesionado.

Una titularidad mantenida a base de buenas actuaciones. Y es que, de los 57 partidos como internacional absoluto que acumula, en 26 ha mantenido su portería imbatida, lo que supone casi un 46 por ciento de partidos. Un dato similar al de su predecesor David de Gea, aunque inferior al 61 de Iker Casillas. Eso sí, seis de ellas han llegado en los últimos siete partidos disputados, lo que evidencia su gran momento de forma en la selección.

Con Unai Simón como titular, España ha sido el segundo equipo menos goleado en la fase de clasificación para el Mundial 2026, sólo superado por Inglaterra, que no encajó. Además, también fue la selección menos goleada de la Eurocopa 2024 en la que se hizo con el título, donde el meta vasco sólo encajó cuatro goles, teniendo actuaciones destacadas como en la de los cuartos de final ante Alemania, en la que detuvo cinco remates de los anfitriones, evitando 0,9 goles esperados en contra.

También sería protagonista en el otro título ganado por la selección española en los últimos años, la Liga de Naciones de 2022 en la que brilló en la final ante Croacia. En esa final, además de mantener su portería a cero con cinco paradas, se erigiría como héroe en la tanda de penaltis deteniendo dos de los cinco lanzamientos croatas. Una de las tres tandas que ha ganado España con el vitoriano en la portería --Suiza (Eurocopa 2020), Croacia (Liga de Naciones 2023) y Países Bajos (2025)--.

Y es que esa es una de las mayores virtudes de Unai Simón, el aparecer en el momento que se le necesita. Más allá del error en los octavos de final de la Eurocopa 2020 ante Croacia, en la que un no control a un pase lejano de Pedri acabó con gol en contra, no se le recuerda un fallo grave con la camiseta de España en un gran torneo. Virtud a la que suma sus puntos fuertes como portero, un gran juego de pies, autoridad en el juego aéreo y mucha personalidad.

Pero no sólo acredita su nivel cuando viste la camiseta de la Roja, sino que también lo hace con la del Athletic Club. En la temporada 2023-2024, Unai Simón fue el 'Zamora' de LaLiga EA Sports, un trofeo que no ganaba un portero de los 'Leones' desde el mítico José Ángel Iribar en la 1969-1970. Además, en la 2024-2025 tuvo el mejor coeficiente de la Liga, pero la falta de los partidos mínimos le privó de revalidar el trofeo. Y este curso, a pesar de la irregularidad de su equipo, es uno de los metas con más paradas (80).

Por su parte, la alternativa a Unai Simón parece ser David Raya. El meta catalán, con los 90 minutos acumulados ante Egipto, acumula 12 partidos con la selección española en los que ha mostrado su altísimo nivel. En ellos, ha mantenido la portería a cero en 7 de ellos, encajando sólo 6 tantos, lo que supone 0,5 por partido.

Además, con él bajo palos, la 'Roja' no ha perdido ningún partido oficial, mientras que con el Arsenal FC está sobresaliendo y es clave para que los de Mikel Arteta sean líderes en la Premier League con 15 porterías a cero, seis en la Liga de Campeones, donde sólo ha recibido tres goles.

De este modo, este último parón internacional ha servido a Luis de la Fuente para ver en acción, entrenando y, conviviendo sobre todo, a los cuatro guardametas que planea llevar al reto del Mundial. Simón y Raya parecen tener su máxima confianza y lo sucedido estos días girará seguramente el debate entre Alex Remiro y Joan Garcia, con ambos ofreciendo un alto nivel en sus actuaciones con la Real Sociedad y el FC Barcelona, aunque el riojano aún puede repetir la convocatoria para todos ellos.