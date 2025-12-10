Uruguay se enfrentará a Inglaterra en Wembley en marzo

Archivo - Los jugadores de la selección uruguaya Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez en Qatar 2022. - Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección uruguaya, rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026, se medirá a Inglaterra en el estadio de Wembley el próximo 27 de marzo, en un partido amistoso de preparación para la cita mundialista que será el primero de los charrúas ante un combinado europeo desde Qatar 2022.

La Uruguay de Marcelo Bielsa visitará Wembley el 27 de marzo, en la que será la última ventana internacional antes de la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que están encuadrado en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí. Será el primer partido del combinado sudamericano ante un rival europeo desde que se midieran en la fase de grupos de Qatar 2022 a Portugal, donde cayeron derrotados por 2-0.

Así, Uruguay, que ocupa el puesto 16 en el ránking FIFA, tendrá una prueba de alto nivel frente a la actual subcampeona de Europa, Inglaterra. Además, en el caso inglés, los de Tuchel también se medirán a la selección de Japón el 31 de marzo, también en el estadio londinense de Wembley.