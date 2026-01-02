El uruguayo Thiago Borbas refuerza el ataque del Real Oviedo - REAL OVIEDO

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero uruguayo Thiago Borbas jugará en el Real Oviedo hasta final de temporada, después de que el club asturiano y el Red Bull Bragantino hayan llegado a un acuerdo para su cesión, que incluye una opción de compra.

El extremo de Montevideo, de 23 años y que ha sido internacional absoluto con Uruguay en tres ocasiones, se convierte así en la segunda incorporación del mercado de invierno del conjunto azulón después de la del centrocampista italo-uruguayo Nicolás Fonseca.

Borbas comenzó su carrera profesional en el River Plate de Montevideo, donde logró 29 goles en 94 partidos oficiales. Sus buenos números llamaron la atención del fútbol brasileño y firmó con el Red Bull Bragantino, club de la primera división de Brasil.

En el conjunto paulista, Borbas disputó 134 encuentros en casi tres temporadas, en los que anotó 27 goles. "Delantero de gran capacidad de trabajo, presión y lucha, Borbas destaca por su perfil de ariete rematador y su compromiso en las tareas defensivas", destaca la entidad asturiana.