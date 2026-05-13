El Val en Alcalá de Henares acoge la 'Final Four' de la Copa de Campeones juvenil del 20 al 24 de mayo

El Estadio Municipal de El Val en Alcalá de Henares, feudo de la RSD Alcalá. - RSD ALCALÁ

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Municipal de El Val de Alcalá de Henares albergará, del 20 al 24 de mayo, la final a cuatro de la 31ª edición de la Copa de Campeones juvenil, que corona al mejor equipo de la categoría de la presente temporada, según avanzó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El feudo de la RSD Alcalá, equipo de Segunda RFEF, es "una de las mejores instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid", según el comunicado de la RFEF, con una capacidad aproximada para 8.000 espectadores y un terreno de juego de hierba natural y dimensiones de 108x70 metros.

Del 20 al 24 de mayo, El Val, que ya ha albergado dos partidos de la selección Sub-21 -en 2004 contra Inglaterra y en 2011 ante Bielorrusia-, se convertirá en el epicentro del fútbol juvenil nacional. Tras los encuentros de ida, CD Tenerife, Real Madrid CF, UD Las Palmas y Granada CF tomaron ventaja, pero FC Barcelona, Athletic Club, RC Celta y Valencia CF tienen todavía una oportunidad para tratar de remontar sus eliminatorias y clasificarse para esta final a cuatro.

Las dos semifinales -miércoles 20 y jueves 21 a las 20.30 horas- se emitirán en directo por Teledeporte y la final -domingo 24 a las 11.30- se verá en RTVE Play. Será la trigésima primera edición de una Copa de Campeones de División de Honor Juvenil cuyo palmarés está encabezado por el Real Madrid (8 títulos), seguido del Barça (4) y el Atlético de Madrid (3). El último equipo que conquistó el título fue el Real Betis, que se impuso al Valencia por 3-1 en El Toralín.