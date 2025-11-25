Archivo - El Valencia CF monta una nueva estructura para fichar con Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora. - Ivan Terron / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha anunciado este martes los nombramientos de Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola para poner en marcha "una nueva estructura deportiva con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas".

"Con efecto inmediato, el club incorpora bajo la dirección de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, a tres profesionales cuya experiencia, conocimiento, contactos y especialización reforzarán la planificación deportiva del primer equipo y de la Academia VCF", apuntó la entidad 'che' en una nota.

"Estos nombramientos consolidarán una estructura moderna y cohesionada y potenciarán al Valencia CF con un modelo que contará con los estándares organizativos de los clubes más competitivos del fútbol europeo", añadió el comunicado 'che' justo antes de presentar a las caras nuevas.

Lisandro Isei será el nuevo director de Captación y Scouting (general), Hans Gillhaus será el nuevo jefe de Scouting para Europa y Andrés Zamora Patacchiola será el nuevo jefe de Scouting para Sudamérica. "La incorporación de los tres perfiles está plenamente alineada con la visión de futuro del presidente Kiat Lim", subrayó el texto de prensa.

Por último, la nota destacó "el compromiso del club de preparar al Valencia CF para responder a los retos que plantea el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional, y combinará el análisis de datos con el trabajo de mercado sobre el terreno".