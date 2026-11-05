El Valencia CF visita Oliva tras la reciente dana para "ayudar a toda la gente que ha tenido desgracias"

Foto de familia del Valencia CF junto al Ayuntamiento de Oliva en su visita a la localidad alicantina. - PRENSA VALENCIA CF

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Valencia CF José Luis García 'Pepelu', José Luis Gayà, y Cristian Rivero visitaron este jueves la localidad valenciana de Oliva, una de las más afectadas por la dana que arrasó la zona hace dos semanas, para mostrar su apoyo y contribuir a que "la gente afectada salga hacia delante".

El pasado mes de octubre, durante varios vías, numerosas localidades de la Comunidad Valenciana se vieron afectadas por una nueva dana que azotó el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, entre ellas, Oliva. Por ello, los jugadores del Valencia CF Pepelu, Gayà y Rivero, junto al presidente de la Agrupación de Peñas Valencianistas, Fede Sagreras, se desplazaron hasta la zona, acompañados por miembros el Ayuntamiento de Oliva, para presenciar los daños causados por la riada, según indicó el club valencianista en un comunicado.

Dos de los capitanes del primer equipo, José Luis Gayà y Pepelu, trasladaron su apoyo a los afectados en representación del club. "Tanto los jugadores como el Valencia CF estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ha sido una catástrofe muy importante y estamos aquí para ayudar a toda la gente que ha tenido desgracias para que puedan ir hacia delante", expresaron.

Asimismo, Guillermo Morató, padre de Pau Morató, jugador del FVCF Infantil, compartió su testimonio sobre la situación que atravesó su hijo, quien tuvo que permanecer durante dos semanas alojado en la residencia de la Ciudad Deportiva de Paterna debido al estado de su casa.

"No sabíamos si íbamos a tener agua potable, cómo íbamos a poder comer y pedimos al club que Pau pudiera estar en la residencia de la Academia VCF. Nos ayudaron mucho y estamos muy agradecidos al club. Es un favor impagable. Que sean los capitanes los que vengan y se interesen tanto por todo el pueblo es muy de agradecer", describió Guillermo Morató.

Por su parte, el concejal de Playas del Ayuntamiento de Oliva, Salvador Llopis, agradeció a la entidad blanquinegra su gesto de solidaridad, después de que el municipio registrara durante aquellos días más de 700 litros por metro cuadrado. "Hace una semana, cuando estábamos muy mal, el Valencia CF se puso en contacto con nosotros y se ofreció a venir a Oliva, a preocuparse por la localidad y ver de qué manera podían ayudar. Les estamos muy agradecidos", concluyó.