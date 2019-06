El Valencia confirma el fichaje de Cillessen por 35 millones de euros

Publicado 26/06/2019 21:52:48 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero holandés Jasper Cillessen jugará en el Valencia hasta el año 2023 después de abandonar el FC Barcelona tras un acuerdo entre clubes que fija el traspaso en 35 millones de euros, a la espera de que Neto cierre el 'trueque' con su llegada al equipo blaugrana.

Cillessen deja el Barça después de tres temporadas. El portero neerlandés llegó el verano de 2016 procedente del Ajax, coincidiendo con la última temporada de Luis Enrique en el banquillo culé y, posteriormente, con Ernesto Valverde en los dos cursos siguientes.

En estos tres años, Cillessen ha disputado como barcelonista un total de 32 partidos: cinco en la Liga, tres en Champions y 24 en la Copa, en la que ha sido su competición predilecta. El holandés ha conseguido cinco títulos en esta etapa como culé: dos Ligas, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En su llegada a Valencia, tras firmar el contrato, se mostró "muy feliz" por jugar en Mestalla. "Es increíble, para mí es muy especial y ya tengo ganas de comenzar. Estoy muy feliz", manifestó Cillessen, que reconoció no haber dudado ante el interés del club che: "Directamente dije que quería ir al Valencia, para mí no era difícil, hablé con Maduro y Ronald Koeman, pero no para valorar si era una opción buena o no, sino para conocer el club", desveló.

"El Valencia CF es un club especial, un gran club con una gran historia. Para mí era muy fácil, tengo ganas de comenzar y de ganar. Hoy es un día muy especial para mí", concluyó el guardameta internacional.