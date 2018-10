El Valencia gana su primer partido en Anoeta y el Sevilla se crece en Ipurua

Actualizado 29/09/2018 21:08:23 CET

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valencia y Sevilla doblegaron este sábado a Real Sociedad (0-1) y Eibar (1-3) en partidos de la séptima jornada de Liga, dando el primer triunfo de la temporada para el conjunto 'che' y una contundente goleada de los andaluces, que dominaron en Ipurua y dieron continuidad a su gran momento tras derrotar al Real Madrid entre semana.

En Anoeta, el equipo de Marcelino García Toral -en la grada por sanción- tiró de efectividad para estrenarse en el Campeonato Nacional. Un gol de Gameiro a los 36 minutos, tras un gran pase de Cheryshev, fue suficiente para que los puntos viajasen a Valencia y se calmen las aguas del Turia tras un irregular comienzo.

El gol de Gameiro hizo fuerte al cuadro levantino, sobre todo por la dificultad de su rival para llevar el balón a campo contrario y porque las intentonas 'txuri urdines' fueron desbaratadas por Neto, incluido un penalti en la segunda parte que tiró Willian José. El portero brasileño adivinió las intenciones de su compatriota.

Además de la derrota, que impide a la Real ganar ante su público por tercer partido consecutivo, el cuadro de Asier Garitano perdió a Zaldua y Mikel Merino por lesión, añadiendo más ocupantes a la enfermería de los donostiarras, que está siendo muy protagonista en este arranque de temporada. La Real es undécima y el Valencia, duodécimo.

Por su parte, el Sevilla doblegó al Eibar en Ipurua con una gran versión de Éver Banega, autor de un doblete. El equipo andaluz confirmó su gran momento para situarse en puestos de 'Champions' gracias a una gran interpretación de su técnico, Pablo Machín, cuyo plan de jugar más directo salió a la perfección para los de Nervión.

Sarabia perdonó a los diez minutos en un mano a mano, pero André Silva no hizo lo mismo tras la salida de vestuarios. El delantero portugués, máximo goleador de la Liga con siete dianas, marcó con el tacón tras una gran asistencia de Jesús Navas, otro de los destacados del partido. El de Los Palacios está a un alto nivel en su readaptación como lateral derecho.

Navas fue también el arquitecto del segundo tanto. Un centro desde la línea de fondo tocó en la mano de Cote y el árbitro no dudó en señalar el punto de penalti. Banega tomó la responsabilidad y no falló desde los once metros. Ya en el tiempo de descuento, el centrocampista argentino redondeó el triunfo sevillista con un zapatazo desde 30 metros.

Joan Jordan, en el tiempo añadido, estableció el definitivo 1-3. El partido, que deja al Eibar en una provisional 15º posición, estuvo detenido unos cinco minutos tras el desplome de una grada de Ipurua. Unos 40 aficionados cayeron al césped y varios de ellos necesitaron atención. Tres presentan lesiones o heridas leves y fueron trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Viernes.

Rayo Vallecano - Espanyol 2-2.

-Sábado.

Real Sociedad - Valencia 0-1.

FC Barcelona - Athletic Club 1-1.

Eibar - Sevilla 1-3.

Real Madrid - Atlético. Martínez Munuera (C.Valenciano) 20.45.

-Domingo.

Huesca - Girona. Cordero Vega (C.Cántabro) 12.00.

Villarreal - Valladolid. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 16.15.

Levante - Alavés. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

Betis - Leganés. Sánchez Martínez (C.Murciano) 20.45.

-Lunes.

Celta - Getafe. Cuadra Fernández (C.Madrileño) 21.00.