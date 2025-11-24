Valencia, Santillana del Mar y Cubas de la Sagra acogen el arranque de la histórica liga de A-Ball

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Liga Prim de A-Ball, el fútbol en silla de ruedas que permite jugar al 'deporte rey' a personas con discapacidad motora, vivió este fin de semana su histórica primera jornada oficial en Valencia, Santillana del Mar (Cantabria) y Cubas de la Sagra (Madrid).

Tres encuentros disputados en distintas sedes del país dieron el pistoletazo de salida a una competición que nace como respuesta a la demanda de un sector de la población acerca de la posibilidad de poder competir en el fútbol, marcando un nuevo hito para el deporte de personas con discapacidad en España.

Tras inventar y patentar durante la última década una silla especial que permite desplazarse, pinzar el balón y lanzarlo con fuerza desde unos mandos que se activan en la propia silla, los organizadores han dado forma a la primera competición nacional de la modalidad, que dio comienzo este fin de semana.

Así, en el Pabellón de la Universitat Politécnica de Valencia, el conjunto local UPV IN Aball se impuso con autoridad a VilaSport por 6-2, mientras que el Valencia CF mostró su potencial en Santillana del Mar al vencer 0-6 al Oceja Cantabria. La jornada se cerró el domingo en Cubas de la Sagra, donde la Fundación Atlético de Madrid cayó por 0-3 ante la Asociación de Futbolistas del Valencia CF.