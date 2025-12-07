Valencia - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Valencia - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Valencia - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 12:06

   MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

   En Mestalla, Valencia y Sevilla buscan un triunfo que les permita alejar el peligro del descenso; el equipo 'che' navega solo dos puntos por encima del antepenúltimo puesto, que queda cuatro por debajo de los nervionenses. Así, llevarse los tres puntos este domingo sería vital para pasar una semana más tranquila.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gayá; Diego López, Javi Guerra, Pepelu, Rioja; Duro y Almeida.

   Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Cardoso, Castrin, Carmona; Sow, Mendy; Ejuke, Peque, González; y Adams.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Valencia y Sevilla de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 16.15 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

   El duelo entre los che y los sevillistas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.

Contador

Contenido patrocinado