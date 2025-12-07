Valencia - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

En Mestalla, Valencia y Sevilla buscan un triunfo que les permita alejar el peligro del descenso; el equipo 'che' navega solo dos puntos por encima del antepenúltimo puesto, que queda cuatro por debajo de los nervionenses. Así, llevarse los tres puntos este domingo sería vital para pasar una semana más tranquila.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gayá; Diego López, Javi Guerra, Pepelu, Rioja; Duro y Almeida.

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Cardoso, Castrin, Carmona; Sow, Mendy; Ejuke, Peque, González; y Adams.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Sevilla de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 16.15 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los sevillistas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.