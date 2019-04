El Valladolid quiere enviar al descenso al Girona y el Huesca no tiene margen ante el Eibar

Publicado 22/04/2019 19:27:19 CET

La lucha por el descenso vivirá este martes un nuevo punto álgido con el duelo directo que medirá en el Nuevo José Zorrilla al Valladolid y al Girona, mientras que el colista Huesca se juega prácticamente su última opción en la visita de un Eibar que aún no ha terminado los deberes, en partidos correspondientes a la trigesimocuarta jornada de LaLiga Santander.

En Pucela (20.30 horas), el Valladolid intentará abandonar los puestos de descenso con un triunfo que envíe a esa zona a un Girona, que le aventaja en dos puntos y que se encuentra en una dinámica horrible de derrotas y que desde su histórico ascenso no ha estado en una situación similar.

Los de Sergio González vienen animados por el punto logrado en la visita al Alavés, valioso por ser a domicilio, pero más en lo anímico porque igualó un 2-0 en un feudo complicado, mientras que los de Eusebio Sacristán cayó en su tercer duelo directo seguido al perder en Vigo (2-1) y acumula un racha de cinco seguidas.

Ahora, el objetivo de los blanquivioletas es del volver a ganar ante su público después de rozarlo ante la Real Sociedad y el Getafe y poner fin a casi tres meses sin hacerlo desde que se impusiera al Celta (2-1) a finales de enero. Además, el triunfo sería básico para un Valladolid que tampoco ha ganado en sus últimos cinco encuentros, en los que ha arañado tres puntos, porque cerrará este carrusel de encuentros en el Metropolitano ante el Atlético.

Sergio González pierde a Keko Gontán por un problema muscular, bajas que se une, entre sus jugadores más usados, a las de Anuar y Verde, además de la de Antoñito por sanción, mientras que recupera a Alcaraz para el medio. Además, podría volver a la defensa de tres centrales y debe decidir sobre la portería, después de los fallos de Yoel en Mendizorrotza que podrían devolver la titularidad a Masip.

Por su parte, el Girona, decimosexto con 34 puntos, llega tocado a este encuentro vital tras otra nueva derrota en Balaídos frente al Celta (2-1), que tienen al equipo en una delicada situación en el momento más importante de la campaña.

El equipo gerundense ha sobrevivido gracias a sus victorias a domicilio, pero ahora tampoco logra los puntos como visitante. Sin embargo, espera romper esa racha en Zorrilla porque el calendario más próximo le cita con el Sevilla y el Getafe, dos candidatos que pelean por la cuarta plaza. Eusebio recupera a Ramalho y el 'Choco' Lozano y también sopesa la posibilidad de cambiar el sistema.

EL HUESCA, SIN RED ANTE EL EIBAR

Más urgencia tiene el Huesca, colista de la tabla a ocho puntos de la salvación y cuyas opciones de lograr la permanencia pasan básicamente por ganar los 15 puntos que restan en juego, empezando por los que se jugará en El Alcoraz (19.30) ante un Eibar, más tranquilo con 40 unidades, pero deseoso de alcanzar los 42 que le hagan afrontar de forma diferente lo que queda.

Los de Francisco dieron un gran paso atrás el pasado sábado cuando no fueron capaces de ganar el duelo directo en Vallecas ante el Rayo, penúltimo y con el que empató sin goles, resultado que no le valía a ninguno. El conjunto oscense lleva ya siete partidos sin ganar y lo único 'positivo' es que en los últimos cuatro los ha solventado con empates que no le valen ya nada en su agónico intento de quedarse en Primera.

Para ello, lo primordial es ganar esta final en El Alcoraz donde sólo ha ganado tes partidos, todos este año, y ante un rival frente al que se estrenó precisamente con victoria en su histórico primer partido en la élite. Ganar le haría llegar con opciones a la visita clave al Villarreal del fin de semana.

El equipo aragonés necesitará mejorar su puntería tras dos encuentros ante el FC Barcelona 'B' y el Rayo sin marcar y el técnico andaluz podría apostar por alinear toda su artillería ofensiva (Gallego, 'Chimy' Ávila y el 'Cucho' Hernández), mientras que Pulido es baja.

Enfrente estará un Eibar que otro año más, con uno de los presupuestos más bajos de la competición, ha logrado el objetivo de la salvación antes del final de la temporada, al menos, virtualmente gracias a sus 40 puntos que le dejan decimotercero en la tabla tras perder en los compases finales con el Atlético de Madrid en Ipurua.

El conjunto armero tampoco está siendo excesivamente regular y sólo ha ganado cuatro partidos en este 2019, todos ellos en su estadio, donde ha basado su fortaleza porque a domicilio ha sido bastante débil, con sólo once puntos y un triunfo, en octubre en Montilivi. José Luis Mendilibar tiene la bajas por sanción de José Ángel y de Joan Jordan y seguirá repartiendo minutos entre sus jugadores en este tramo final de campaña.

