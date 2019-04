Vallecas necesita detener el 'AVE' Valencia y Girona y Espanyol deciden quien sigue en problemas

Publicado 05/04/2019 18:35:26 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lanzado Valencia tratará este sábado de mantener su impecable racha y alcanzar la cuarta plaza de la clasificación aprovechando la enorme necesidad que tiene el Rayo Vallecano, mientras que el derbi catalán entre el Girona y el Espanyol decidirá cual de los dos continúa en problemas, en partidos correspondientes a la trigesimoprimera jornada de LaLiga Santander.

En Vallecas (18.30 horas), el Valencia podría meter presión al Getafe y situarse provisionalmente en puesto de acceso a la Liga de Campeones, su principal objetivo liguero, con un nuevo triunfo en su momento más 'dulce' y que se contrapone con el que vive el Rayo Vallecano, penúltimo a seis puntos de la salvación.

Tras batir con solvencia al Real Madrid en Mestalla, los de Marcelino García Toral acumulan ya 17 partidos, entre todas las competiciones, sin perder y se presentará en el barrio madrileño sin haber caído en el torneo doméstico desde hace tres meses (2-1 en Vitoria). La obligación de detener el 'AVE che' es ahora de los de Paco Jémez que, por el contrario llevan nueve jornadas sin ganar, con un punto sumado.

Además, el Valencia ha conseguido por fin transformar sus numerosos empates en triunfos, con cuatro en las últimas cinco jornadas en las que solo un rival directo como el Getafe le logró frenar. Esta mejoría en los resultados le ha permitido recuperar el terreno perdido y ahora espera mantener la racha en un escenario complicado donde el Rayo suele mejorar sus prestaciones, pero al que le puede pesar su mayor urgencia.

El conjunto franjirrojo jugará sin demasiado margen de error. Aunque quedan 24 puntos y está a solo seis del Villarreal, necesita cuanto antes empezar a sumar triunfos y el rival que se le avecina, con una gran capacidad defensiva, no es el ideal en este momento.

Con Jémez como sustituto de Míchel, el equipo madrileño ha logrado ir por delante tanto ante el Betis como ante el Eibar, pero no ha sido capaz de sentenciar en ninguno de los dos partidos y ha empeorado su situación. No fallar más en su estadio, donde no gana desde el 11 de febrero (Celta 4-2), para afrontar más optimista un calendario duro a domicilio y plagado de duelos directos.

Por su parte, después de su buen partido ante el Real Madrid, el Valencia se instaló por primera vez en toda la temporada en puestos de competición europea, condición que ahora debe defender ante el Sevilla y el Alavés. Además, el equipo blanquinegro realizó un gran desgaste ante los de Zinédine Zidane por lo que podría refrescar su once, también mirando al inicio la semana que viene de su derbi con el Villarreal por un puesto en las semifinales de la Liga Europa.

La mejor noticia para Marcelino es que podrá contar con el capitán Dani Parejo, en un gran nivel y clave en esta racha, después de que Competición le retirase la amarilla del miércoles. También recupera a Piccini para el lateral y a Gabriel Paulista para el centro de la defensa, mientras que Santi Mina, Ferrán y Cheryshev esperan su oportunidad ante posibles rotaciones.

EL ESPANYOL QUIERE REVANCHA APROVECHANDO LA MALDICIÓN DE MONTILIVI

Por otro lado, la trigesimoprimera jornada se abrirá en el Estadio de Montilivi (13.00 horas) con un derbi entre el Girona y el Espanyol, separados por un punto y todavía sin un margen tranquilizador con la zona peligrosa de la tabla.

El equipo gerundense está con 34 puntos, a cinco del descenso, después de perder por primera vez con el Atlético de Madrid, mientras que el barcelonés tampoco cogió demasiado aire al empatar en casa con el Getafe. Por ello, el ganador sí podrá respirar algo más, aunque todavía no demasiado.

Los pupilos de Eusebio Sacristán llegan tras encajar dos derrotas seguidas y afrontan ante el Espanyol una nueva oportunidad de romper su maldición en Montilivi, donde va a jugar sus dos próximos partidos que pueden resultar claves para su futuro.

Tras ser víctima la semana pasada de la remontada del Athletic, el Girona alargó a cinco meses sin ganar ante su público, con el añadido de haber perdido tres de los últimos cuatro como local. Para ello, su técnico podrá contar con su goleador Stuani, baja en el Metropolitano y clave en la clara victoria de la primera vuelta en el RCDE Stadium.

De este revés espera tomarse cumplida revancha un Espanyol, al que aquella derrota por 1-3 le terminó de meter en una negativa dinámica que le alejó de los puestos altos en los que había empezado la temporada. De hecho, en sus 17 partidos ligueros siguientes, sólo tres triunfos, todos en su estadio.

Y es que si el Girona lleva negado en casa desde hace cinco meses, el equipo 'perico' atesora el mismo tiempo sin hacerlo como visitante desde que ganase en El Alcoraz (0-2). Rubi tendrá la baja de Didac Vila, pero recupera a Melendo para pugnar por un puesto en el tridente ofensivo o en el centro del campo.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 31.

-Sábado 6.

Girona - Espanyol. Prieto Iglesias (C.Navarro) 13:00.

Real Madrid - Eibar. González Fuertes (C.Asturiano) 16:15.

Rayo Vallecano - Valencia. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 18:30.

FC Barcelona - Atlético. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.

-Domingo.

Alavés - Leganés. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 12:00.

Getafe - Athletic. González González (C.Cast-leonés) 14:00.

Valladolid - Sevilla. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16:15.

Celta - Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 18:30.

Levante - Huesca. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18:30.

Betis - Villarreal. Estrada Fernández (C.Catalán) 20:45.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPO PTS. PJ G E P GF GC.

1. FC Barcelona 70 30 21 7 2 79 31.

2. Atlético de Madrid 62 30 18 8 4 45 19.

3. Real Madrid 57 30 18 3 9 53 36.

4. Getafe 47 30 12 11 7 37 27.

5. Valencia 46 30 10 16 4 33 24.

6. Sevilla 46 30 13 7 10 49 37.

7. Alavés 44 30 12 8 10 31 37.

8. Athletic 43 30 10 13 7 33 34.

9. Real Sociedad 40 30 10 10 10 36 35.

10. Betis 40 30 11 7 12 34 39.

11. Eibar 39 30 9 12 9 40 41.

12. Leganés 39 30 10 9 11 30 34.

13. Espanyol 35 30 9 8 13 33 44.

14. Girona 34 30 8 10 12 32 41.

15. Levante 32 30 8 8 14 42 54.

16. Valladolid 30 30 7 9 14 24 41.

17. Villarreal 30 30 6 12 12 38 43.

18. Celta 29 30 7 8 15 42 52.

19. Rayo Vallecano 24 30 6 6 18 32 54.

20. Huesca 23 30 5 8 17 33 53.