Valverde confirma que se busca salida a Munir: "El club ha tomado una decisión"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha confirmado este miércoles que se busca una salida para el delantero Munir, a poder ser en este mismo mercado de invierno, después de que el jugador y el club hayan tomado respectivamente sus decisiones respecto al futuro inmediato.

"En el tema de Munir el club ha tomado una decisión en ese sentido, sí", aseguró en rueda de prensa en respuesta a si había instrucciones para que el delantero no jugara.

Pese a no querer entrar en una guerra dialéctica con el representante del jugador, tras hacer éste público que había directrices de Valverde para que Munir no jugara más, explicó su versión de la situación.

"No hablo aquí de agentes ni de nada por el estilo. Hablo con los jugadores y las conversaciones son privadas. Munir parece que ha tomado una decisión, el club también toma una al respecto, queremos una solución cuanto antes y si puede ser en este mercado mejor para todos", argumentó.

"Hay una libertad para que cada jugador tome su destino, nada más. No tengo nada en contra de Munir, en absoluto. Es un jugador de la plantilla que siempre ha entrenado bien y no tengo más que añadir al respecto", manifestó.

Negó, además, que el caso sea opuesto, sin entrar a valorar que sea ético o no, al de Todibo, central francés que el Barça ha fichado de cara al próximo curso como agente libre, pues terminaba contrato en el Toulouse esta temporada, como Munir en el Barça.

"No sé si el club ha pedido a un futbolista que no renueve, pero cada persona es libre de elegir su destino y no tenemos ningún problema en que Munir pueda decidir su destino, como lo puede hacer Todibo o cualquier jugador. Hay libertad total, el jugador toma sus decisiones y el club las suyas", reiteró.

En caso de que Munir abandone la entidad en este invierno, abre las puertas a fichar un delantero. "Es algo que tenemos que valorar en función de cómo lo veamos. En las ventanas de los mercados tenemos que estar abiertos a todo, esto es un ejemplo", señaló.

Diferentes son los casos de Denis Suárez o Malcom, con los que sí se cuenta en caso de que no salgan. "Son situaciones diferentes, Denis está con nosotros y puede entrar en cualquier momento en la convocatoria. Malcom está con nosotros, esperamos mucho de él, y no estamos pensando en que va a venir alguien por cada uno de nuestros jugadores, nos quedaríamos sin equipo. Pensamos en utilizarlos", asestó.

Por otro lado, sobre su renovación, reiteró que no toca hablar de ello todavía. "Estamos al final de la primera vuelta y lo vamos a afrontar con normalidad. Si tienes malos resultados nadie te pregunta por la renovación. Cuando todo va bien y con calma, parece que sí. Esto da para mucho", lamentó.

"Lo que a mí me interesa es tener el punto de tranquilidad que te dan las victorias para que en el camino, que siempre hay baches, podamos enfilar que el equipo vaya hacia adelante", concluyó al respecto.