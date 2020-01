Valverde: "Este derbi se juega con el corazón y hay que saber jugarlo"

Publicado 03/01/2020 18:05:07 CET

"Me gustaría que el Espanyol siguiera en Primera, sin duda"

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que deberán saber jugar el derbi de este sábado contra el RCD Espanyol "con el corazón" y sin tener en cuenta la situación "complicada" que vive el rival, último en la clasificación de LaLiga Santander y con un entrenador, Abelardo Fernández, recién llegado.

"Este partido se juega con el corazón y hay que saber jugarlo. Ellos están en una situación complicada, y van a intentar tener un nuevo impulso en la Liga en un partido de máxima rivalidad. Para nosotros es importante el partido porque queremos ganar por el componente emocional y porque sería seguir en lo alto de la tabla", comentó en rueda de prensa.

Para Valverde, en un derbi no hay diferencias clasificatorias por mucho que, esta vez, el Barça llegue líder y el Espanyol sea colista. "El Espanyol está en una situación difícil pero sabemos cómo son estos partidos, es un derbi y las diferencias de clasificación no existen", recordó.

Además, el cambio de entrenador puede motivar a los jugadores blanquiazules, que tienen una vuelta entera para solventar la situación. "Con un cambio de entrenador se busca un revulsivo y cambiar una tendencia, ya que cuando hay un cambio en medio de la temporada es que los resultados no han sido los mejores", comentó Valverde.

"Intentarán comenzar una segunda vuelta, y el partido que queda, con una idea diferente. Abelardo tiene experiencia en este tipo de situaciones, cogió al Alavés en una situación peor y lo sacó adelante. Nos fijamos un poco en lo que ha hecho el Espanyol en los últimos partidos pero también en la trayectoria de Abelardo en el Alavés. Pensamos que sí va a cambiar alguna cosa", apuntó de cara al derbi en Cornellà.

Sobre el RCD Espanyol, al que entrenó y del que fue también jugador, deseó que logre la permanencia. "Desde luego que me gustaría que siguiera en Primera el Espanyol, sin duda. Si se salvará no lo sé, pero cuando un equipo va el último y va a acabar la primera vuelta, significa que en la segunda tiene que hacer muchos puntos para salvarse. Pero no veo unas grandes diferencias, no están descolgados y están a cinco puntos", relativizó.

Por otro lado, sobre el estado de sus jugadores, confirmó que Marc-André Ter Stegen será baja para el derbi y baja casi segura para la Supercopa de España de Arabia Saudí de este mes de enero. "Viene con unos problemas en el tendón de hace ya un tiempo, contemplábamos que pudiera causar baja por un espacio corto de tiempo y ha tenido que ser ahora. Para mañana no está disponible y para la Supercopa será difícil", opinó.

Tampoco tendrá a su disposición en lo que queda de temporada a Carles Aleñá, cedido al Real Betis, en una salida que le sorprendió. "Ha salido Aleñá, pensaba que si sucedía no iba a ser tan pronto pero tenía la posibilidad de salir porque una cláusula de su contrato así lo decía. Ha ejercido la cláusula por la que podía salir", señaló.

"Ahora tenemos un jugador menos en esa posición y veremos qué es lo que ocurre. Pero no pienso en ninguna salida más y contamos con los que tenemos y con los del B, con Riqui Puig y demás", manifestó, y entre esos demás cuenta con un Arturo Vidal al que ve igual de motivado que siempre pese a demandar un dinero no pagado que, según él, le debía el Barça.

"En las cuestiones contractuales, no sólo en este caso, habrá siempre diferencias de criterios y supongo que se solucionará de una manera interna. En cuanto a cómo pueda afectar, conociendo a Arturo, todo sigue normal y el entusiasmo que tiene es el de siempre", manifestó al respecto.

Preguntado por los objetivos o deseos para 2020, aseguró que quiere seguir ganando títulos y luchar por todo hasta el final. "Siempre tienes que intentar dar el cien por cien y llevar todo al extremo para conseguir una cosa, esa es la base del éxito. No puedes quedarte a medias, tienes que haberlo intentado siempre y luego el ganar o no tiene cosas intangibles y que no puedes controlar. Pero intentarlo ya es un éxito", se sinceró.