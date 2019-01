Valverde: "Messi es un jugador total, hace que el engranaje funcione"

Publicado 07/01/2019 0:22:50 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, valoró la victoria de su equipo en un "partido trabado y duro" ante el Getafe (1-2) este domingo, en la jornada 18 de una Liga que domina con cinco puntos de ventaja con el Atlético de Madrid, gracias en gran parte a la labor de generador de juego y goleador de Leo Messi.

"La pregunta sería ¿Dónde no es decisivo? Es un jugador total, de los que hace goles, hace jugar, te organiza el juego, y no sé dónde es más decisivo pero lo importante es que esté en el campo, porque es lo que hace que el engranaje funcione", indicó en declaraciones a Movistar Plus, después del partido en el Coliseum.

El entrenador azulgrana reconoció que el partido fue de los complicados, pero felicitó a su equipo por sacarlo adelante. "Imaginaba un partido trabado, difícil, duro y el campo estaba además peligroso para el juego. Los jugadores les costaba controlar. Hemos dominado el juego en el primer tiempo pero estábamos expuestos a las contras y al entusiasmo del Getafe. En el segundo tiempo nos han apretado, se han metido en el partido con ese gol y hemos pasado momentos complicados pero los hemos solventado bien", dijo.

Además, Valverde no quiso descartar ni al Madrid, a 10 puntos, ni a Atléti ni Sevilla en la pelea por el título liguero. "Las matemáticas no le descartan. Nosotros tenemos que ser prudentes y conocemos el gen competitivo del Madrid, igual que está el Atlético, el Sevilla. Nosotros no tenemos que descartar a nadie, tenemos que hacer nuestra liga", finalizó.