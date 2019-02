Valverde: "No soy partidario de arriesgar una lesión para Messi"

Publicado 05/02/2019 17:50:56 CET

"El Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos duros, fuertes y buenos"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado que será Leo Messi quien, cuando le diga si está preparado o no para jugar, le haga tomar una decisión u otra respecto a hacerle jugar este miércoles contra el Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, si bien ha asegurado que no es partidario de tomar riesgos.

"No soy muy partidario de tomar riesgos cuando hay muchos partidos por delante. Si LaLiga terminara mañana, o fuera el penúltimo, sería otra cuestión. Pero arriesgar una lesión para Messi o el que sea no soy muy partidario", recalcó en rueda de prensa.

Para Valverde, lo más importante es que el jugador le diga que está listo, después de notar unas molestias, tras un choque, en el partido contra el Valencia del pasado sábado. "Si el jugador no se ve, lo tienes que descartar. Si dice que está bien, hablas con los médicos para ver si hay más o menos riesgo y partes de esa base. Y la decisión la tienes que tomar tú teniendo en cuenta los pros y los contras", se sinceró.

Además, añadió que la importancia del partido obliga a ir a por todas, sin reserva alguna. "Hay jugadores que si no están bien pueden jugar con el freno de mano y mañana no es partido para jugar con el freno de mano", argumentó.

Tampoco cree que, en caso de que no juegue Leo Messi, el Barça gane o pierda favoritismo. "No creo que cambie. No creo que en una semifinal entre Barça y Madrid haya un favorito. Es una eliminatoria abierta, tenemos grandes jugadores y al que creemos que es el mejor, ellos también tienen de los mejores. Si está Leo jugará y si no está en condiciones no jugará pero no cambia el favoritismo", apostilló.

Y es que, igual que en el partido de la primera vuelta en LaLiga Santander, que terminó con 5-1 favorable al Barça y sin Messi, su equipo saldrá a jugar con la misma mentalidad. "No cambiaremos mucho. Generalmente siempre jugamos de una forma parecida, ya lo hicimos en LaLiga sin Leo, y si está lo haremos también. Intentaremos ganar, dominar el juego, ir al ataque y a marcar goles", aseguró.

Por otro lado, no escondió que poder eliminar al Real Madrid es un "aliciente" más ."Es jugar el Clásico dos veces y es un partido especial, es una semifinal ante un rival importante. Hace que todavía tenga más de un aliciente mayor el poder llegar a una final. Lo mismo que para ellos supongo", opinó.

"A la hora de preparar el partido tienes la referencia de cómo se han comportado los jugadores en momentos determinados. El estado de ánimo cuenta mucho. El Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos duros, fuertes, buenos. Ahora están mejor que en LaLiga y veremos qué ocurre, esperamos su mejor versión, la de los últimos partidos", comentó sobre qué Madrid espera.

Pero también ve a los suyos a tope. "Estamos en un buen momento, conseguimos un empate remontando un partido muy adverso ante un Valencia que hizo muy buen partido (2-2). Que lleguemos en buen momento ambos hace que la eliminatoria tenga un aliciente mayor. Estamos con ganas de afrontarlo", aseguró.

"A VER QUÉ SENSACIONES TIENE DEMBÉLÉ"

Más allá de la dificultad de este cruce, cree que febrero es clave y que necesitará tirar de todos sus jugadores. "Tenemos que hilar fino pero estamos en una fase decisiva de la temporada y tenemos que tirar de todos nuestros jugadores. Veremos si hacemos más o menos cambios mañana y el domingo", añadió sobra las posibles rotaciones.

Pese a que su colega en el Real Madrid, Santiago Solari, vea "curioso" el calendario, alegando que el Real Madrid sale perdiendo, Valverde lo negó. "A veces te toca a ti descansar más y otras menos. Contra el Sevilla nos tocó a nosotros. No es nada raro ni especial, nos afecta absolutamente a todos. Hoy puede decir algo el Madrid, otro día el Valencia, el Atlético o nosotros, esto es así".

En otro orden de cosas, quien podría volver al equipo para este Clásico, aunque sea complicado, es Ousmane Dembélé. "Ayer hizo algo a parte, no con el grupo, para probarse hoy con el resto y ver qué sensaciones tiene. Nuestra idea era que a lo largo de esta semana se incorporara y estamos cumpliendo los plazos", comentó.

No estará el portero habitual en la Copa, Jasper Cillessen, por lesión. "El día que se lo produjo estaba bastante mal, tenía mucha ilusión puesta en la Copa y en esta semifinal contra el Real Madrid y no va a poder jugar. Ahora está más tranquilo, he estado hablando con él. Una pena que no pueda jugar, por el nivel que estaba dando, fue un punto de mala suerte", lamentó.