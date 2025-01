Valverde: "Para nosotros, es mejor que no juegue Dani Olmo"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, comentó este martes que para sus intereses es "mejor que no juegue Dani Olmo" en el FC Barcelona, porque es "un jugador extraordinario", aunque lamenta "la situación" que está viviendo, pero también destacó los jugadores que la entidad azulgrana tiene "entre líneas", como Marc Casadó, Gavi o Pedri González.

"Dani Olmo es un jugador extraordinario y que no pueda jugar mañana para nosotros es mejor. Lo lamento por la situación en la que está, porque es un jugador que sí puede jugar da prestigio a la competición, pero si no juega contra nosotros mejor", afirmó el técnico sobre la no inscripción del atacante en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta a los rojiblancos ante el Barcelona.

Valverde comentó que deben tener en cuenta cómo juega el Barça de cara a plantear el partido, atendiendo su "potencial" en "determinadas posiciones". "Tienen la línea alta pero además intentan ahogarte en esas zonas interiores. Además, tienen jugadores entre líneas con Casadó, Gavi y Pedri con muchas posibilidades para el juego, y jugadores que te juegan al espacio como Raphinha que tienes que estar siempre pendiente de mirar hacia atrás", añadió.

Sobre el momento que vive el Barça, el 'txingurri' explicó que el ritmo que llevaba el Barça en el primer en el primer tramo de la temporada "era fortísimo y difícil de seguir", pero en el último mes y medio no ha conseguido "tan buenos resultados". "Al Barça le veo muy bien, le veo con un ritmo muy alto, les gusta estar en ese ritmo de juego en el que en el que tú no puedes llegar y ellos te llegan. Les veo muy fuertes", agregó.

El técnico extremeño confesó que los títulos que ha conseguido con el Athletic son "los que más significan" en su carrera. "La Supercopa no tiene el pedigrí de la Copa o de la Liga, pero siempre es una competición que para nosotros ha significado mucho cuando lo hemos ganado, y se ha hecho recientemente dos veces", valoró.

"En 40 años hemos ganado tres títulos, dos Supercopas y una Copa. Nuestra intención siempre es llegar lo más lejos posible en las competiciones que jugamos, y vamos a intentar ganarla. Cuando empieza la temporada no nos planteamos ganar tres competiciones, supongo que en el caso del Barcelona y del Real Madrid sí ocurrirá", expresó rebajando las expectativas.

Aunque insistió en que son un equipo que "siempre" plantea sus partidos "para poder competirlos", aunque "en momentos determinados" sufren. "Tenemos que estar muy mentalizados, venimos de pasar en penaltis contra un equipo de Segunda RFEF en Copa, por lo que tenemos que tener ese punto de desparpajo para pensar que podemos jugar con cualquiera, pero también esa humildad para saber que tenemos que estar muy fuertes", apuntó.

Sobre la importancia de ganar para reafirmar un estilo, el entrenador afirmó que cada vez que pasas una eliminatoria o superas una prueba difícil "te refuerza mucho en lo que haces". "Todo lo que hemos venido haciendo en este año nos refuerza en la idea que tenemos y en que podemos hacer este tipo de cosas, somos conscientes de la dificultad de ello", agregó.

"Uno de los dos equipos se va a quedar fuera. Nosotros no somos favoritos, pero el otro día lo éramos y fuimos a penaltis. Vamos a intentar hacer un buen partido, y esperamos que no se le vean mucho las virtudes al Barça y que se vean las nuestras", apuntó Valverde sobre el papel de favorito en la semifinal.

El 'txingurri' cree que la eliminación de la prórroga en caso de empate en los 90 minutos puede afectar a "los últimos minutos". "Cuando se habló de esa posibilidad para nosotros manifestamos que era bueno para evitar la sobrecarga de partidos a las que estamos sometidos durante este mes todos los equipos", afirmó.

El técnico vuelve al estadio en el que entrenó al Barça por última vez, aunque este asunto no le afecta. "No tengo ningún pensamiento alrededor, creo que son cosas del fútbol. Ocurrió y ahora estoy en otras circunstancias, muy contento de donde estoy y nada más, no estoy pensando en nada en nada especial, de verdad", comentó.

Por último, el técnico rojiblanco habló del ambiente que espera en las gradas. "De momento no hemos visto demasiado pero sí sabemos que habrá mucha gente en el estadio. Aquí jugué mi último partido con el Barça y hubo un gran ambiente, tengo la sensación que va a haber bastantes más seguidores del Barcelona que de los nuestros, porque aquí el Barça y el Madrid tienen un gran impacto", concluyó.