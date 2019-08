Valverde: "Tengo muchas ganas de que llegue el cierre de mercado"

Publicado 30/08/2019 16:14:36 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado este viernes, en la víspera del partido liguero contra el CA Osasuna en El Sadar, que tiene "muchas ganas" de que se cierre el mercado de fichajes y pueda "descansar" de los rumores constantes, y es que cree que es "incómodo" trabajar sin saber con qué plantilla contará definitivamente, a nivel de entradas y de salidas.

"Tengo muchas ganas de que llegue ese día (cierre del mercado) y descansemos por fin, sepamos cómo está esto porque se está haciendo largo. De Neymar no tengo nada que decir, es jugador de otro equipo y respetamos a los rivales, veremos qué es lo que ocurre. Cuando termine, terminará de una vez", aportó.

Valverde, escueto una vez más sobre la posibilidad de que regrese Neymar al club, tampoco quiso hablar de las posibles salidas, como moneda de cambio, de Ousmane Dembélé o Ivan Rakitic. "Dembélé de momento está lesionado y tenemos que esperar a que se recupere y luego ya veremos. No voy a comentar nada de Dembélé", asestó.

"Ivan es un gran jugador que ha jugado grandes partidos aquí y anda hace pensar que no vaya a estar muchos años más aquí. Es verdad que el otro día no jugó, un partido que no jugó porque había jugado contra el Athletic, de la misma manera que Busquets no jugó el día anterior. No pasa nada, la temporada es muy larga y hay sitio para todos", comentó sobre Rakitic, dejando claro que cuenta con el croata.

Todas estas situaciones, no se escondió, le incomodan. "Estamos hablando de situaciones que se pueden dar cuando el mercado está abierto. A veces demandamos que el mercado se cierre cuando empiece la competición. Tenemos que estar por encima de elucubraciones o chismes que salen en un sitio u otro, pero al final pueda llegar a afectar o no. Es incómodo, sí, pero tenemos que estar por encima", se sinceró.

Por otro lado, confirmó la baja de Leo Messi para El Sadar, pero es optimista. "Sigue el proceso de recuperación normal, sí es verdad que ahora con estos días de margen esperamos que para el partido del Valencia ya pueda estar disponible, después ya viene la 'Champions' y esperamos contar con él. A ver cómo evoluciona en estas dos semanas la lesión", aseguró.

De momento, seguirá siendo el referente arriba el galo Antoine Griezmann, liberado tras marcar ante el Real Betis. "Era un partido importante para él, porque había muchas bajas y todo el foco estaba en él, debutaba en el Camp Noy y respondió con garantías, como esperamos de él. Esperamos que tenga continuidad, es resolutivo", señaló.

Otro de los nuevos, el neerlandés Frenkie De Jong, debe adaptarse más a su esquema pero está seguro de que será crucial. "Tiene que acoplarse a la dinámica de nuestro equipo y a la competición, es diferente a Griezmann, que ya sabe cómo funciona LaLiga. Pero estoy contento con Frenkie, tiene recorrido largo, se adapta a dos posiciones, y todavía puede a nivel ofensivo darnos más cosas porque tiene disparo y llegada, con capacidad para hacer goles", destacó.

Sobre Osasuna, el rival de este sábado en la tercera jornada de LaLiga Santander, teme su poderío en casa. "Independientemente del historial que llevan en casa en estos meses, mirando a la historia de Osasuna siempre ha sido un rival temible en El Sadar. Te empuja mucho a tu portería, no te puedes descuidar e intentará aprovechar el empuje de su gente para sacar el partido adelante", destacó.

LA 'CHAMPIONS'; GRUPO "COMPLICADO"

Preguntado por el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con el FC Barcelona encuadrado en el F junto a Borussia Dortmund, Inter de Milán y Slavia Praga, aseguró que estará "complicado". "Hemos tenido un sorteo duro, lo mismo que en años anteriores, no es una sorpresa", apuntó.

"Será complicado, pero el año pasado ganamos varios partidos y queremos quedar primeros. Lo que vendrá después no nos preocupa demasiado, ahora nos preocupa la fase de grupos y son grandes rivales", destacó en este sentido.

Por otro lado, quiso enviar un mensaje de ánimo al extécnico blaugrana Luis Enrique Martínez por la muerte de su hija Xana. "Quiero transmitir todo nuestro cariño y apoyo y ánimo para Luis Enrique y su familia de parte de todos los que formamos el Barça. Mandarles un abrazo enorme", se sinceró.