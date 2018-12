Valverde: "El Villarreal se relaciona bien con el balón, no creo que renuncie a ello"

Publicado 01/12/2018 17:47:31 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha afirmado que los jugadores del Villarreal CF "se relacionan bien con el balón" y por tanto "no" cree que "renuncien a ello" contra su equipo este domingo (18.30 horas), en un partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

"Espero un Villarreal que nos apriete arriba en determinados momentos; sobre todo en la salida del juego, como llevan haciendo desde el principio de temporada. Ellos se relacionan bien con el balón, no creo que renuncien a ello", aseguró Valverde este sábado en rueda de prensa

"Si tengo las referencias del año anterior, allí nos cerraron mucho los espacios por dentro y nos crearon muchos problemas para la circulación. Será un partido difícil, porque vienen por fin de ganar en casa su primer partido y van a plantearnos una batalla de la que intentarán sacar algo", dijo el técnico culé.

Además, el 'Txingurri' Valverde describió al central francés Samuel Umtiti como "un jugador importante para mí y para todos" en el seno del Barça. "Lamentablemente, este año llegó con problemas y estamos intentando recuperarle. Seguimos con esa esperanza de que se ponga bien y nos pueda ayudar en este año", opinó sobre las molestias físicas de Umtiti en la rodilla izquierda.

"Es su lesión y él tiene que estar convencido de estas cosas, pensar en lo mejor para él; y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle. Esperamos que en poco tiempo eso sea así. No es sencillo, pero al final el jugador es quien tiene la última palabra; es su pierna y lo que hacemos nosotros entre todos es acompañarle", explicó sobre el tratamiento que el central francés seguirá en Doha.

"De aquí hasta que llegue el mercado de invierno, tenemos que tirar con nuestros jugadores o con los del B. Y después, tenemos que valorar la situación. En cualquier caso, veremos cómo va evolucionando la lesión de Samu y tenemos que obligarnos a ser optimistas, en el sentido de que incluso puede venir bien", agregó.

"Imagino que a Umtiti se le hará un seguimiento de su recuperación y a partir de ahí se valorara. Pero no nos engañemos, en breve empieza el mercado de invierno", insistió el entrenador blaugrana, mandando así una indirecta a la directiva del club.

Por otra parte, Valverde hizo balance del primer tercio de curso ya consumido. "¿Lo que más me preocupa? Ahora mismo, lo que me interesa cuanto antes es recuperar el primer puesto de la clasificación. En cuanto a críticas, va a haberlas siempre; sobre eso, no hay nada nuevo bajo el sol", señaló al respecto.

"Hemos tenido algunos problemas en algunos momentos de la temporada, en Liga; pero, por lo demás, me preocupa salir vivo de la rueda de prensa de hoy", bromeó antes de repasar su efeméride de 400 encuentros dirigidos en Primera.

400 PARTIDOS EN PRIMERA

"No sabía que era una cifra tan redonda, pero parecido a llegar al 399. Se supone que son muchos pero, cuando estás entrenando, no vas contando los partidos que llevas. Es una cifra redonda y grande; está en una posición más cerca del final que del principio", reflexionó.

"Lo que se quiere siempre en los equipos grandes es arrollar, ganar por mucha diferencia, jugar muy bien, generar muchas ocasiones, etc. Pero hay que convivir con ello, la temporada siempre es larga y hay tiempo para todo. En algunos partidos hemos hecho un juego espectacular y vamos paso a paso", añadió sobre las críticas recibidas.

Mientras tanto, calificó de "algo extraño" que la Copa Libertadores se juegue en Madrid. "Es como si la final de la 'Champions' se jugara en Río de Janeiro o Buenos Aires. Sé que son circunstancias excepcionales, pero nos ha pillado a todos por sorpresa y no tengo una opinión preconcebida", dijo.

"Supongo que los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos, los de la CONMEBOL, los clubes... Que se pueda jugar aquí es un espectáculo para todo el mundo, pero se me hace extraño en cualquier caso", reiteró Valverde, para luego opinar sobre la ausencia de Leo Messi en la terna de candidatos --filtrada por la prensa-- para ganar el Balón de Oro.

"Me sorprende lo mismo que le sorprende a cualquiera. Messi ha sido el mejor jugador de la jornada de la 'Champions' en la primera jornada, en la segunda y en la quinta; en la tercera y la cuarta, no, porque estaba lesionado", recordó.

"Y no lo hemos elegido nosotros, lo ha elegido la UEFA. Si no está, pues felicitar a los que sí. Nosotros no tenemos mucho más que decir. ¿Que si es extraño? Hombre, un poco sí", concluyó el entrenador del Barça.