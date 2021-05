Velasco Carballo: "No podemos convertir aciertos en escándalos"

"Los árbitros aciertan en la gran mayoría de las manos, conocen los criterios y son consistentes, y cuando no, son simplemente errores"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, lamentó este jueves la existencia de "un clima de tensión" un tanto excesivo en la temporada 2020-2021 y reiteró una vez más la calidad del arbitraje español, recalcando que no se pueden "convertir aciertos en escándalos" y defendiendo su buen hacer sobre todo en el polémico asunto de las manos.

"Debemos entender el error del árbitro como parte del fútbol. No podemos convertir aciertos en escándalos y eso sucede en este país. Pedimos responsabilidad institucional a todos los que nos rodean y respeto al colectivo arbitral", demandó Velasco Carballo en rueda de prensa de balance de la temporada.

El excolegiado recordó que su organismo "ha explicado más detalles que nunca" y que ha hecho un "gran esfuerzo para estar disponible ante todos". "Sin embargo, sentimos que se han generado polémicas tras excelentes intervenciones del VAR y de grandes aciertos de los árbitros", aseveró.

Para el madrileño, estos aciertos "se silencian". "Y nos gustaría decir que no todo puede valer", añadió, reconociendo que ha sido "una

temporada muy difícil para el colectivo arbitral, sobre todo el último tercio, con un ruido mediático en el entorno mucho mayor del deseado y del que es bueno para la competición".

"La critica en algunos casos ha sido desmedida y eso no es bueno para este colectivo ni para el fútbol español. El clima de tensión y de crítica ha estado muy por encima de lo que la realidad de cada jornada justificaba", lamentó el presidente del CTA, que solicitó reconocer "el gran nivel del arbitraje español" y que considera que el VAR en España es "predecible y fiable".

Gran parte de su comparecencia se centró en el tema de las manos, donde reiteró "el esfuerzo del CTA en formar al entorno". "El CTA ha dado más explicaciones que nunca y no ha recibido ninguna consulta ni petición de aclaración sobre ningún aspecto técnico. Las manos las hemos explicado tanto y hasta la saciedad que los criterios están muy claros por parte del CTA", apuntó.

"Los árbitros aciertan en la gran mayoría de las acciones, conocen los criterios y son consistentes, y cuando no, son simplemente errores, no falta de criterio. Ha pasado que cuando uno mano favorece, entonces la regla es la que es, y que cuando perjudica, entonces no se entiende nada y lo siguiente entonces es decir que la regla no gusta", agregó el excolegiado.

En este sentido, Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, fue muy claro. "Hubo una charla a inicio de temporada y hubo cero preguntas de los entrenadores", sentenció. "Ha habido manos que no se deberían haber sancionado y algunas sin sancionar que deberían, y el VAR ha intervenido en alguna acción de mano que no debería y al contrario", explicó.

El exárbitro aragonés cifró en 150 las manos sancionados esta temporada, con 114 aciertos del árbitro y 27 del VAR, y nueve errores, la mayoría, siete, por el concepto de posición natural/antinatural. Además, se mostró sorprendido porque en el último tercio haya habido 77 manos, "cuando hubo 73 en los dos primeros".

Velasco Carballo también admitió que prefieren "intervenciones no realizadas", que hubo 24, a "indebidas", que fueron cinco, y reconoció que "el control del tiempo añadido y del tiempo de actuación del VAR sigue siendo alto" y que deben mejorar en "el control del comportamiento de jugadores en la grada porque los ha habido no deseables".

En cuanto a algunos de los datos de la temporada, el total de intervenciones del VAR ha sido de 155, entre ellas 52 en goles y 71 en penaltis, y que se produjeron 880 incidentes de área en los que el árbitro acertó en primera instancia en 800, elevando el VAR los aciertos hasta los 865. De los 6.227 fueras de juego, los asistentes tuvieron razón casi en el 96 por ciento, una cifra muy valorada por el CTA.