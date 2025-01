Maria Elena Fort: "No hay improvisación en la gestión, hay situaciones particulares"

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del FC Barcelona, Maria Elena Fort, aseguró este miércoles que no hay "negligencia" en los directivos y trabajadores del club blaugrana en el 'caso Olmo', además de negar que se vaya a última hora y con improvisaciones, si bien la posible inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor para lo que queda de temporada depende, ahora mismo, de que el CSD apruebe las medidas cautelares solicitadas por la entidad.

"La negligencia no es culpa del FC Barcelona, presuponer esto es muy aventurado. No hay improvisación en la gestión, hay situaciones particulares, también las Ligas de Tenerife se ganaron en el último minuto", comparó en declaraciones a ¡El Món a RAC1' recogidas por Europa Press.

Para Fort, en el Barça "no se ha ido al límite". "Eso no es cierto. Se nos ha hecho un juicio sumarísimo sin tener información de lo que ha pasado. Hemos cumplido estrictamente las indicaciones del regulador económico y hemos trabajado con él. Si no recuerdo mal, la venta de los asientos VIP llegó a la comisión delegada (de LaLiga) a mediados de noviembre. No improvisamos", argumentó.

"Nos dijeron que con el contrato de Nike estaríamos en el 1:1, pero ha habido cambios y hemos tenido que acelerar una operación paralela, que era grandísima para el club porque nos lo cambiaron las últimas semanas de manera injusta", añadió.

Esa operación paralela es la venta de la explotación de algunos asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou a dos inversores árabes, que Fort reconoce que desconoce. "No sé los nombres de las dos empresas, pero es una grandísima operación que nos estabiliza. Este acuerdo es otra cosa respecto al que se firmó en el año 2010 con Catar", valoró.

"Mi opinión personal sobre estos países no es relevante ahora y hay que aceptar las relaciones de estos niveles y pasan por el departamento de 'compliance' del club. En la vida hay que aceptar las contradicciones", apuntó la vicepresidenta, que en su día criticó con dureza el acuerdo de la Junta del entonces presidente Sandro Rosell con Catar.