Vicky López: "El Real Madrid mejora cada año, pero nosotras también"

Archivo - Vicky Lopez durante el Real Madrid-FC Barcelona de la Copa de la Reina Iberdrola 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del FC Barcelona Vicky López afirmó que están "preparadas" para medirse al Real Madrid a partir de este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y que mantienen el dominio en los Clásicos porque, aunque el conjunto madridista "mejora cada año", el blaugrana también porque es su "ambición".

"Estamos contentas de que vuelva la Champions y más contra el Real Madrid, estamos preparadas. Ellas cada año mejoran, pero nosotras también, esa es la ambición del equipo, seguir mejorando y se ve reflejado en los resultados (de los Clásicos) lo que mejoramos ambos", afirmó López este martes en rueda de prensa.

Para la madrileña, jugar tres partidos seguidos ante el Real Madrid "es duro". "Siempre es complicado, más contra un gran rival, pero estamos centradas en el partido de mañana, que es el primero y yendo poco a poco irá todo bien. Venimos muy motivadas para hacer un gran partido por nosotras y la afición", advirtió.

La internacional confesó que, "obviamente", le habría gustado jugar este partido "en un gran estadio" como el Santiago Bernabéu, sobre todo porque haría que viniese "mucha más gente" a verlas. "Pero estamos contentas de poder jugar la vuelta en el Spotify Camp Nou", recordó.

A nivel individual, reconoció que está "mejorando mucho". "En cada entrenamiento aprendo más de mis compañeras y del 'staff', me siento más yo jugando, más libre. Estoy contenta por la confianza y por poder jugar más minutos este año", indicó, eludiendo calificarse como "fija" en los onces. "Trabajo cada día para poder ayudar al equipo siempre que lo necesite", puntualizó.

"Venir a Madrid es muy especial porque puede venir mi familia a verme y jugar delante de ellos es mi sueño desde pequeña. Los partidos más importantes son los que me gusta jugar, los disfruto mucho, son los partidos para los que he nacido, pero no sé si es responsabilidad, es dejarlo todo en el campo para ayudar al equipo", sentenció Vicky López.