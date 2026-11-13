Vicky López sufre una reagudización de su lesión muscular y estará de baja entre 6 y 8 semanas

Archivo - La jugadora del Barça Femení Vicky López - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Barça Femení Vicky López estará de baja entre seis y ocho semanas debido a una reagudización de la lesión muscular que sufre en el recto anterior derecho, según ha informado este viernes el club azulgrana en un comunicado médico en el que explica que una evolución no satisfactoria ha obligado a realizar nuevas pruebas a la jugadora.

"Una evolución fluctuante y no satisfactoria de la lesión muscular del recto anterior de la jugadora del primer equipo Vicky López ha motivado la realización de nuevas pruebas médicas. Éstas han determinado que la jugadora presenta una reagudización de la lesión, por lo que los servicios médicos del Club han establecido un período de recuperación de entre 6 y 8 semanas para garantizar su plena recuperación", ha detallado la entidad catalana.

La futbolista internacional española cayó lesionada el pasado 18 de septiembre en el encuentro ante el Deportivo Alavés correspondiente a la Liga F Moeve (0-6), un choque en el que disputó la primera mitad antes de ser sustituida al descanso y desde el cual no ha vuelto a competir.

El diagnóstico inicial del club el pasado 23 de septiembre apuntó a una lesión miofibrilar en el recto anterior derecho con un tiempo estimado de baja de dos semanas, pero la dolencia se ha alargado y la jugadora se ha perdido ya diez partidos entre todas las competiciones.