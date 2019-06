Vicky Losada: "Es un privilegio estar en los libros de historia del fútbol femenino español"

Publicado 07/06/2019 10:59:18 CET

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Vicky Losada considera "un privilegio" formar parte de la historia del fútbol femenino nacional por ser la autora del primer gol de España en un Mundial, un tanto que no se cansa de ver y "bastante bonito", y ahora, tras una larga carrera, celebra que esta disciplina, de la que ha visto "todas las caras", esté al alza antes de afrontar la segunda Copa del Mundo a partir de este sábado en Francia, sin olvidarse "de muchas chicas que no han podido vivir lo de ahora y se lo merecen".

"Muchas, muchas", remarcó Vicky Losada en una entrevista a Europa Press durante la concentración del equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) preguntada por cuantas veces ha visto ese gol.

La catalana, en el estreno mundialista del Mundial de Canadá 2015 ante Costa Rica, recibió en el área un balón de Vero Boquete, realizó un gran control orientado con la espuela de su pierna derecha, y ese hábil y rápido giro le permitió luego enviar con su zurda el balón a la red. "Te giras y lo haces, va con el talento", rememoró.

"Podría haber metido ese gol cualquiera, pero tuve la suerte de ser yo y además fue bastante bonito, aunque acabé 'cabreada' por nos merecimos ganar", admite la de Terrassa sobre aquel empate inaugural ante la teórica rival más asequible del grupo. "Dentro de unos años, cuando mire atrás, porque ahora estoy en activo y la élite no te da para pensar en muchas cosas, lo valoraré mucho más, pero es un privilegio estar en los libros de historia del fútbol femenino español", recalcó.

Aquel era el primer Mundial para el combinado femenino, pero este de Francia también va a ser "especial, igual o más por el momento del fútbol femenino, que es mejor". "Es diferente, Canadá fue algo histórico para el fútbol femenino, un 'impass', y siempre será especial, pero la sensación de ir a un Mundial es siempre increíble. Yo me siento privilegiada de ir a dos, no todo tienen esa suerte", advierte la futbolista del FC Barcelona.

Esta Copa del Mundo le llega a Vicky Losada después de vivir "un día histórico" con su club, con el que disputó la final de la Liga de Campeones, la primera del fútbol femenino español, y que ve "como algo bueno" pese a la derrota por 4-1 ante el todopoderoso Lyon francés.

"Hasta que llegué a la final no pude vivir el ambiente que se puede vivir en el fútbol masculino. Gracias a la afición y a lo que se está promocionando el fútbol femenino hemos tenido la experiencia para llegar a esa final sin que nos afectase que hubiese 20.000 personas. Sí hay más cámaras, más prensa, es el primer partido en el que me di cuenta de la gran cantidad de medios de comunicación que había", agregó la internacional.

Y es que todo ha cambiado desde que optase por marcharse del Barça para sentirse "profesional". Pasó por los Estados Unidos y por Inglaterra, en el Arsenal, pero no tardó demasiado en volver. "Cuando el Barça se hizo profesional volví a casa. Mi idea era seguir, incluso iba a renovar con el Arsenal porque estaba contenta allí, pero era vivir 24 horas el fútbol y en mi casa, no me pude resistir, tenía que volver porque sentía que era mi club", confesó.

"ME ACUERDO DE LAS QUE NO HAN PODIDO VIVIR LO DE AHORA Y SE LO MERECEN"

"Cuando vi a las 60.000 personas en el Wanda me dije 'Madre mía, yo me fui para vivir esto'", señaló con una sonrisa sobre el récord mundial que vivió en el partido ante el Atlético. "Cuando pienso en el pasado... He visto absolutamente todas las caras del fútbol femenino porque empecé 'jovencita' y ahora tengo la suerte de vivir un momento muy bueno y me acuerdo de muchas chicas que no han podido vivir lo de ahora y se lo merecen", subrayó Vicky Losada.

La talentosa centrocampista sabe que "cada vez" les conocen "más", pero pide calma para el Mundial. "Se está muy ilusionado con esta selección. Es el segundo Mundial al que vamos e iremos a por ello, pero hay que tener los pies en la tierra y saber de donde venimos. Hay selecciones que llevan más años de trabajo, pero eso no significa que vamos a ver qué pasa. Somos conscientes de que tenemos que hacer partidos casi perfectos contra las mejores", puntualizó. "El objetivo es empezar con los tres puntos ante Sudáfrica en un partido intenso, pero nuestra idea es pasar esta fase", añadió.

A nivel personal, no esconde que es "muy complicado" hacerse un hueco en el centro del campo del combinado nacional, donde hay "mucho talento". "Vienen chicas muy jóvenes como Virginia (Torrecilla), Patricia (Guijarro) o Aitana (Bonmatí), con futuro y que serán las que vivan momentos muy buenos para nuestro fútbol. Pero eso te hacer ser más competitiva y si no hay esa competitividad, no estaríamos jugando ahora el Mundial", aseveró.

Evidentemente, con las que mejor conecta es "con las del Barça". "Con Alexia (Putellas) o Patricia Guijarro. Entrenas cada día con ellas y es más fácil, pero todas las chicas son bastante inteligentes y tienen una base táctica, con el estilo de nuestro país", se sinceró.

La centrocampista azulgrana no tuvo "ningún" referente femenino en sus inicios, pero ella sí lo es para jugadoras como Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí o Alba Redondo. "Lo he leído de ellas y se me hace raro porque soy una persona supernormal, pero es un orgullo y una responsabilidad. Ellas ahora van a ser referentes toda la vida", resaltó.

Por este motivo, aporta su granito de arena con su propio campus, aunque, de momento, "no tiene mucho tiempo" para prestarle toda la atención que desearía. "A mí me gusta estar con las chicas y compartir experiencias, no soy de las personas que pasa por allí el último día. En un futuro tengo muchos proyectos bonitos entre manos y seguro que habrá más Vicky Losadas", desea la internacional que le gusta ir a ver "a las peques" del Barça en cuanto tiene tiempo. "Mi idea es probablemente seguir ligada al fútbol cuando deje de jugar para crear referentes", indicó.

"A Xavi", apuntó con una sonrisa preguntada sobre a quién conocen más en Terrassa, localidad natal también del excentrocampista del FC Barcelona. "Pero cada vez nos van conociendo más, también a Marta (Corredera), que es de allí. Es una ciudad que apuesta mucho por el fútbol femenino y por el papel de la mujer en la sociedad", elogió Losada, que no olvida que "es una realidad" que en la actualidad "el impacto mediático" del fútbol masculino es "mayor".