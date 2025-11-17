Víctor Font impulsa 'Nosaltres', plataforma que aspira a relevar a Joan Laporta en el Barça en 2026

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este lunes en la Fira de Barcelona 'Nosaltres', un movimiento "transversal y plural" con el que aspira a construir una alternativa a la candidatura continuista del presidente blaugrana, Joan Laporta, de cara a las elecciones del FC Barcelona de 2026 previstas para mediados del año que viene.

La puesta de larga reunió a más de un millar de socios y diversas personalidades y leyendas del club blaugrana, en un evento que buscó exhibir músculo social y una propuesta de gobernanza "más profesional, moderna y conectada con el socio".

Font defendió que 'Nosaltres' nace para "dejar atrás los personalismos" y para impulsar un modelo de club basado en la planificación, la transparencia y la profesionalización. "Hay otro camino", afirmó. "Un camino que no lo fía todo a que el balón entre, porque el balón entrará si detrás hay mucho trabajo y no mucha improvisación", alegó.

El movimiento mostró una amplia diversidad de voces barcelonistas, con intervenciones de Jaume Guardiola, Eloi Planes, Antoni Bassas, Francesc Cos, Nando Pujalte, Gemma Amat, Antoni Guil, Hassim Almadani y Albert Yarza, entre otros. Se abordaron ámbitos como La Masia, la preparación física, las secciones, la estructura económica o el papel de peñas y grupos de animación.

"Este camino no es para una sola persona; es para el Barça de todos y todas, del socio más antiguo al que ha nacido hoy", destacó Font, que reclamó un club "de quienes escuchan, planifican y rinden cuentas con transparencia, porque no tienen nada que esconder ni buscan beneficios personales".

El acto, presentado por la actriz Anna Sahun y el periodista Albert Brosa, concluyó con una proclama coral de los colectivos que integran 'Nosaltres': "Cuando el Barça es de todos, el Barça es imparable. Y cuando el Barça es imparable, Barcelona y Cataluña son imparables".

XAVI HERNÁNDEZ, PRESENTE EN EL ACTO

La presencia entre el público de Xavi Hernández, exjugador y exentrenador del Barça, fue de las más comentadas porque en los anteriores comicios su nombre se vinculó inicialmente al proyecto 'Sí al Futur' de Víctor Font, aunque el de Terrassa se desmarcó para reivindicarse como "un activo del club".