Víctor Font incorpora al excandidato Jordi Majó a su consejo

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Majó se incorpora al consejo de 'Sí al Futur', proyecto que encabeza el precandidato Víctor Font para intentar llegar a la presidencia del club blaugrana en los comicios del 24 de enero de 2021.

Jordi Majó, socio número 14.891 del club blaugrana, se presentó a las elecciones de 2003, ganadas por el ahora precandidato Joan Laporta y en las que fue tercero con el 4,82 por ciento de los votos, y se quedó en precandidato en las últimas elecciones de 2015, sin pasar el corte de las firmas.

Ahora, el exdirectivo del ámbito agrícola apoya al precandidato Víctor Font, en su primera tentativa de ser presidente blaugrana, y lo hará desde su consejo y, en caso de triunfo, nueva Junta Directiva de la entidad.

"Tras valorar si presentaba mi propia candidatura y hablar con la mayoría de precandidatos -Laporta, por ejemplo, no me respondió- he decidido ponerme a disposición de Víctor Font, que ha construido un proyecto sólido, de gran consistencia y con un potente equipo", comentó Majó.

Según apuntó la candidatura de 'Sí al Futur' en un comunicado, Jordi Majó, de 70 años, aportaría su experiencia en los ámbitos económico, empresarial e institucional en la Junta Directiva de Víctor Font, con quien Majó tiene en común que quieren impulsar el voto electrónico en la dinámica del club.