Víctor Font: "Xavi no es exclusivo nuestro, todos los candidatos deberían contar con él"

Font presenta a dos de sus consejeras y promete la Junta más femenina de la historia del club

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha inaugurado sede electoral este viernes, ha presentado a dos de sus consejeras y prometido la Junta más femenina de la historia del club y, en cuanto a Xavi Hernández, ha detallado que sería su 'general manager' pero que no es un activo "exclusivo" de su proyecto.

"Xavi tiene cláusula Barça en el contrato con el Al-Sadd. Pero el nombre de Xavi tiene compromiso con nosotros como hombre de club, no expresamente como entrenador para ahora. Xavi no es exclusivo de esta candidatura, todos los candidatos deberían contar con Xavi", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que "nunca" le pediría a Xavi un acuerdo de exclusividad. "Si no ganamos, es un activo único. Todos los candidatos deberían ir con la bandera de Xavi, como vamos nosotros. Pero tenemos claro que, en nuestro proyecto, Xavi tendría la función de general manager y de hacer que la maquinaria del proyecto deportivo funcione", explicó.

"Frivolizar con nombres o las tácticas electoralistas tradicionales no llevan a ningún sitio. Xavi es patrimonio del club, y otra cosa diferente es que haya un equipo de gente que de forma poco tradicional dé nombres. Nosotros le explicamos a Xavi cómo visualizamos el Barça del futuro, con más poder que nunca para el área deportiva, e hicimos un organigrama para, cuando ganemos, saber qué le gusta a Xavi y qué quiere" ,concluyó.

Font inauguró este jueves su sede electoral, de unos 500 metros cuadrados y situada en el Hotel Olivia de Barcelona. Inauguración donde aprovechó para desvelar una nueva imagen para su campaña de 'Sí al Futur', un nuevo lema --'Foc Nou' ('Fuego nuevo')-- y una sintonía para sus actos.

Aprovechó también para hablar de la situación de Leo Messi, en quien confía que espere a tomar una decisión sobre su futuro junto al nuevo presidente. "Debió ser doloroso para él pasar por lo que pasó en verano. Pero faltan 40 días para que esto termine, y la primera prioridad es hacerle ver que hay proyecto ilusionante y competitivo. Dará una oportunidad al Barça, seguro", opinó.

"Es imprescindible que lo más pronto posible montemos la parte deportiva de abajo arriba. Cuando Messi quiere salir en verano y expresa su frustración, es porque no hay proyecto y no se puede improvisar", lamentó Font, que tiene todo listo para "engranar las piezas" si gana las elecciones.

También reconoció su error por decir, previamente, que no contaba con Ronald Koeman como entrenador. "Me equivoqué con la contundencia de la respuesta. Respondo que el proyecto va por delante de todo, tenemos que olvidarnos de ir a buscar un nombre o utilizarlo. Al gran Koeman, ídolo de todos -tenía su gol en el contestador automático-, hay que agradecerle lo que está haciendo", aseguró.

En cuanto a por qué no se fusionó con Joan Laporta, y no convenció al expresidente de sumarse a su proyecto, lo tiene claro. "Si es cara a cara Font-Laporta lo dirán los socios. Pienso que a Laporta le hace mucha ilusión volver a ser presidente y por eso no hubo manera de encontrar el encaje entre dos formas muy distintas de ver el club. Lo cree él y lo creemos nosotros", aportó.

HUELLA FEMENINA EN SU CONSEJO

Víctor Font presentó a Maria Teresa Andreu y a Joana Barbany como las dos primeras integrantes de una Junta Directiva que tendrá más peso femenino, si ganan, que nunca. "Son el inicio del plan que tenemos para normalizar el papel de la mujer en el club. Pretendemos tener un porcentaje representativo de mujeres, pero no por cuotas sino porque hay talento femenino en el barcelonismo", detalló.

Joana Barbany es directora general de la Sociedad Digital de la Generalitat de Catalunya y, en el Consejo de Víctor Font, lucharía por normalizar a la mujer en el deporte y estaría a cargo de la tecnología digital del club.

"Aportaremos normalidad al Barça, donde no es normal que habiendo un tercio de socias, del global, no haya la misma proporción en los sitios de decisión. Esperamos que en el futuro haya más mujeres en el plano deportivo y directivo", aseguró Barbany.

Por su parte, Maria Teresa Andreu ya fue directiva de Joan Gaspart entre 2000 y 2003, y aportaría su experiencia en el ámbito del deporte femenino, como exdirectiva en la federación española, catalana y miembro de UEFA en el pasado.

"Puedo aportar mi experiencia deportiva e institucional. Tenemos ya como referencia al fútbol femenino, llegamos a jugar una final de 'Champions', y tenemos que trabajar para darle ese plus de llegar a la final y ganarla", comentó. Y, si hace falta, trabajarán para atraer a jugadoras de renombre como Megan Rapinoe o Alex Morgan.