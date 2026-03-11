Víctor Font promete asiento fijo para todos los abonados y descuentos de hasta el 75% por asistencia

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font en un acto de 'Nosaltres' - NOSALTRES

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha garantizado este miércoles que todos los abonados del Spotify Camp Nou tendrán un asiento fijo a partir de la próxima temporada, dentro del plan social que su candidatura ha presentado para situar al socio "en el centro" de la vida del club blaugrana.

"Se ha acabado eso de dar vueltas en cada partido y de no saber dónde nos sentaremos", afirmó Font durante una comparecencia para presentar las medidas sociales de su proyecto. "Trabajaremos a partir del 16 de marzo para que cada socio tenga su butaca en el Camp Nou, porque sabemos que la vuelta al estadio genera incertidumbre en la masa social", añadió.

El líder de la candidatura Nosaltres defendió que el proceso electoral enfrenta "dos modelos muy distintos" de club y criticó que el actual proyecto priorice la explotación económica del estadio por encima del socio. "Este domingo debemos elegir entre un modelo que no prioriza al socio o un modelo que sitúa a los propietarios del club en el centro de la toma de decisiones", reivindicó.

Entre las medidas destacadas de su programa, Font planteó un sistema de descuentos en los abonos para premiar la asistencia al estadio. Según explicó, los socios que acudan al menos al 80% de los partidos podrán obtener un descuento del 50% en el abono y, si mantienen ese nivel de asistencia la temporada siguiente, la rebaja alcanzará el 75%.

"El socio abonado podrá escoger al inicio de cada temporada hasta tres socios más para que puedan utilizar su abono cuando él no pueda asistir", detalló el candidato, que defendió que esta fórmula permitirá incentivar la presencia habitual de socios en el estadio.

Asimismo, la candidatura propone que cualquier subida del precio de los abonos que supere el índice de precios al consumo (IPC) tenga que ser aprobada por la Asamblea de compromisarios, y no pueda aplicarse de forma unilateral por la junta directiva.

ABONOS PARA LA LISTA DE ESPERA

Font también anunció medidas para reducir la lista de espera de socios que aspiran a un abono. En concreto, garantizó que los primeros 5.000 socios de la lista obtendrán un abono cuando finalicen las obras del estadio.

Además, el resto de miembros de la lista -unos 10.000- tendrán prioridad para adquirir entre 1.000 y 5.000 entradas por partido a un precio equivalente al que pagan los abonados proporcionalmente por ese encuentro. "Esto es situar al socio en el centro de la vida del club y no el menosprecio que ha sufrido durante estos años", sostuvo.

AMPLIAR LA GRADA DE ANIMACIÓN

Otra de las propuestas del proyecto social es ampliar la grada de animación hasta las 5.000 localidades, multiplicando por cinco su capacidad actual. "La grada de animación ha sido criminalizada y ahora la multiplicaremos por cinco", aseguró Font, quien apostó por hacerlo de forma progresiva y en colaboración con los grupos de animación.

Asimismo, su candidatura propone recuperar el departamento de desplazamientos para facilitar la asistencia de los socios a los partidos fuera de casa, tanto del primer equipo masculino como del fútbol femenino y de las secciones. "Los socios merecen el mismo servicio que ya tienen los jugadores y los miembros de la junta directiva", afirmó.

Font defendió que estas medidas forman parte de un plan económico que prevé alcanzar los 1.650 millones de euros de facturación al final del mandato y generar 340 millones de beneficio neto. "Este proyecto social es viable", aseguró.