Víctor Francos: "Ayer hicimos el ridículo como país, es inaceptable"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, calificó de "ridículo como país" lo ocurrido este lunes con la primera lista de la nueva seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé, al citar a 15 de las 23 campeonas del mundo, que pidieron no ir convocadas, al mismo tiempo que ve como "inaceptable" la situación actual que vive el combinado nacional.

"El Gobierno ha dejado que la Federación pudiera hablar con las jugadoras, ha dejado todo el margen de maniobra, por eso hemos sido tan prudentes de ni siquiera hablar con ninguna de ellas hasta que ha pasado lo que ha pasado. Ayer hicimos el ridículo como país, es inaceptable y esta mañana me he puesto en contacto con algunas de ellas", dijo Francos en La Sexta, confirmando que esta tarde se verá con ellas en la concentración en Valencia.

Además, el secretario de Estado para el Deporte confesó que las jugadoras con las que ha hablado este martes "estaban mal, muy mal". "La verdad es que la impresión que me he llevado es negativa en el peor de los sentidos. No he visto rencor, no he visto malas formas, he visto pesar, tristeza y cansancio, y por eso he decidido ir a apoyarlas", argumentó.

"Les he trasladado la indignación del Gobierno, la incomprensión de todo lo que estaba pasando y la necesidad de saber cuál era su opinión y por qué estábamos en esa situación para intentar ayudarlas en la consecución de algunos de sus objetivos, que son conocidos por la prensa, pero que a mí personalmente no se me habían transmitido", reveló sobre la conversación con algunas futbolistas antes de su encuentro esta tarde.

Finalmente, Francos relató que el presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, ya conoce que visitará a las internacionales. "No le he consultado, le he dicho que lo iba a hacer. Creo que es la obligación del presidente del CSD en un caso así y por lo tanto a ver qué nos podemos explicar esta tarde, qué nos dicen, qué proponen y que nadie dude que estamos cien por cien con ellas", zanjó.