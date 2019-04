Vilda: "Será muy difícil ante Inglaterra, pero el equipo siempre se crece en estas pruebas"

Publicado 08/04/2019 21:38:04 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino, Jorge Vilda, ha asegurado que el último amistoso antes del Mundial este martes ante Inglaterra será "muy difícil", pero ha recordado que sus jugadoras "siempre se crecen en estas pruebas", y ha afirmado que estará satisfecho con el resultado siempre que el equipo "rinda bien".

"Nos iremos con buenas sensaciones siempre que el equipo rinda bien, que compita bien el partido, y si ganamos, mejor. Siempre jugamos para ganar; tenemos que saber que delante tenemos a la selección que consiguió el bronce en el anterior Mundial y llegar a las semifinales de la Eurocopa. Es uno de los claros candidatos al título mundial. Tenemos una prueba muy difícil por delante, pero el equipo siempre se crece en estas pruebas y da lo mejor de sí mismo", manifestó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, Vilda destacó la actitud de sus futbolistas en la remontada en Don Benito (Badajoz) ante la 'canarinha' (2-1). "Esa remontada contra Brasil dice mucho de la actitud y de la mentalidad de este equipo, que siempre lucha por la victoria, y es lo que mañana van a hacer las jugadoras. Las once que salgan se van a dejar la piel, pero en este equipo no solo son importantes once, son las 24 que han venido", subrayó.

Por su parte, la internacional Amanda Sampedro espera que el partido ante las inglesas les sirva para seguir preparando la cita mundialista. "Teníamos muchas ganas de que llegase esta convocatoria porque queremos seguir preparándonos para lo que viene; está a la vuelta de la esquina el Mundial", explicó.

"Venimos de jugar ante Brasil, que está por delante de nosotras en el ranking FIFA, ahora nos enfrentamos a la tercera. Queremos hacer las cosas bien, plantar sobre el campo lo que venimos trabajando y mejorando para ser cada vez mejores en el Mundial", continuó.

Por otra parte, la jugadora del Atlético de Madrid reconoció que tienen "muy buenas sensaciones". "No solo ha sido bueno el partido de Brasil, sino que también han sido buenos los entrenamientos. Estamos consiguiendo el objetivo de ir mejorando día tras día, es lo que todas queremos. Queremos terminar esta convocatoria con una victoria ante Inglaterra para irnos con buenas sensaciones", concluyó.