Villarreal y Atlético cierran LaLiga por la tercera plaza

Archivo - Sergi Cardona y Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid-Villarreal de la primera vuelta - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Villarreal y Atlético de Madrid ponen en juego este domingo en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas/Movistar+ LaLiga), en el cierre de LaLiga EA Sports 2025-26, la tercera posición de la tabla, un partido que servirá de despedida para Marcelino García Toral y Dani Parejo entre los castellonenses y también para el francés Antoine Griezmann, que cerrará su segunda etapa en el cuadro rojiblanco.

Con ambos equipos con 69 puntos, con el 'Submarino amarillo' por delante de los colchoneros, el duelo de este domingo, el último de la última jornada de la competición, decidirá quién concluirá el campeonato en el tercer puesto; más allá del objetivo competitivo, ya que tanto la tercera como la cuarta plazas dan acceso a la Liga de Campeones, los alicientes económicos se pondrán en juego.

Los de Diego Pablo Simeone, tras la eliminación ante el Arsenal y la derrota liguera frente al RC Celta, han podido levantar cabeza con sus triunfos ante Osasuna (1-2) y Girona (1-0), que les han permitido, junto a los tropiezos de los castellonenses, llegar a este último encuentro con posibilidades de acabar terceros. Solo un curso de los 13 que ha estado el 'Cholo' en el banquillo, el 2023-24, el equipo no ha conseguido terminar entre los tres primeros -se lo impidió el Girona FC, que le condenó a la cuarta plaza-.

Un empate entre ambos, además, beneficiaría al cuadro madrileño, que se impuso en el choque entre ambos de la primera vuelta en el Riyadh Air Metropolitano (2-0). Sin embargo, el Atlético solo ha conseguido ganar en una de las cuatro últimas visitas a La Cerámica -en abril de 2024-, donde, eso sí, no ha perdido desde 2018 -dos victorias y cinco empates desde entonces-.

Todo en un encuentro que supondrá el adiós definitivo de Antoine Griezmann al equipo madrileño. El máximo goleador histórico del club cerrará su segunda etapa de rojiblanco en su partido número 501, antes de emprender su camino hacia el Orlando City, y lo hará compartiendo titularidad en la delantera con el nigeriano Ademola Lookman.

Sin el sancionado Robin Le Normand, Simeone tampoco podrá contar con los lesionados Julián Álvarez, José María Giménez, Nico González, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, y Johnny Cardoso. A la portería regresará el argentino Juan Musso, después de que Jan Oblak formase bajo palos frente al Girona.

Enfrente, el Villarreal necesita vencer si quiere concluir la temporada tercero, después de que los malos resultados de las últimas semanas, con tres jornadas consecutivas sin conseguir la victoria, le hayan hecho desperdiciar la ventaja de la que gozaban frente a los de Simeone. Al empate frente al RCD Mallorca (1-1) le siguieron las derrotas ante el Sevilla FC (2-3), en casa, y contra el Rayo Vallecano (2-0).

Frente a su afición, el equipo buscará terminar la temporada de la mejor manera para decir adiós a Marcelino García Toral, que no continuará dirigiéndolo el próximo curso; el técnico asturiano, que cerrará su séptima campaña con los castellonenses -en dos etapas-, se despedirá, eso sí, dejando a los suyos con el billete a la Champions comprado.

Será también la última oportunidad de ver de amarillo a hombres como Dani Parejo o Alfonso Pedraza, que tampoco seguirán en el equipo, en un partido en el que no podrán estar Juan Foyth, Santi Comesaña ni Pau Cabanes, todos por lesión, y para el que es duda Gerard Moreno.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VILLARREAL: Arnau Tenas, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Parejo, Gueye, Nicolas Pépé, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Vargas, Koke, Baena; Griezmann y Lookman.

--ÁRBITRO: Sesma Espinosa (C.Riojano).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.