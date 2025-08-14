El Villarreal cede al joven Toni Tamarit al Mirandés

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha llegado este jueves a un acuerdo con el CD Mirandés para cederle al defensa español Toni Tamarit, de 19 años y que "se incorpora inmediatamente a la disciplina rojilla" para ponerse a las órdenes de Fran Justo y competir cuanto antes en LaLiga Hypermotion.

Así lo indicó el club jabato en su página web, sobre "un carrilero de largo recorrido por banda derecha". "Muy físico y potente, el futbolista valenciano destaca cuando encuentra espacio en esa banda derecha, teniendo mucho protagonismo en ambas áreas", añadió la nota de prensa.

Nacido el 22 de noviembre de 2005 en Valencia, Tamarit aterriza en Miranda de Ebro procedente "de la cantera del Villarreal CF, que lo incorporó tras una gran temporada en División de Honor y ha sido recientemente renovado hasta junio de 2028 tras otro gran año en el Villarreal C", según precisó el comunicado oficial del Mirandés.

Habiendo destacado bajo las órdenes de David Albelda en ese filial del 'Submarino Amarillo', Miguel Álvarez hizo debutar el pasado mes de febrero a Tamarit con el Villarreal B en Primera RFEF, donde participó en seis encuentros correspondientes a la campaña 2024/25.