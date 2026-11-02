Alberto Moleiro y Georges Mikautadze celebran uno de los goles del Villarreal CF en Anfield en la Liga de Campeones 26-27 - Nick Potts/PA Wire/dpa

El Villarreal CF se ilusiona ante el campeón

El irregular 'Submarino Amarillo' recibe en la Champions al potente Paris Saint-Germain de Luis Enrique

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF tratará de aparcar sus dudas e irregularidad y competir y sorprender este martes al Paris Saint-Germain francés, actual bicampeón de la Liga de Campeones, y al que recibe (21.00 horas) en el Estadio de La Cerámica en la cuarta jornada de la liguilla de la máxima competición continental.

El 'Submarino Amarillo' tiene su segundo gran examen en la Champions, en el que espera poder crearle problemas a un rival que actualmente parece un peldaño superior al resto, pero que se plantará en la localidad castellonense con bajas muy relevantes de cuatro titulares que podrían igualar las cosas ante el equipo de Íñigo Pérez, que apela a la ilusión para revertir su actual situación.

El Villarreal CF no ha tenido el arranque deseado bajo la batuta del joven técnico navarro, que pondrá a prueba su pizarra ante la experiencia de Luis Enrique Martínez de cara a arañar algo que afiance sus opciones de superar esta temporada una liguilla en la que está viviendo un inicio de mucha exigencia.

El conjunto castellonense ya se ha medido como visitante al Borussia Dortmund alemán y al Liverpool FC inglés, y, en La Cerámica, al Nápoles italiano, y el bagaje sólo son los tres puntos sumados ante el equipo de la Serie A, con derrotas en el Signal Iduna Park y Anfield, donde fue competitivo, pero demasiado endeble atrás como indican los siete goles encajados.

La mejor noticia para los locales es que este duelo es seguramente el último de gran dureza en esta fase y que la segunda mitad de su calendario es mucho más amable con choques ante rivales teóricamente más accesibles como el Slavia Praga, el Sabah, el Fenerbache y un Manchester United actualmente en crisis. Lo peor es que sus sensaciones no terminan de ser las mejores y que se han agravado tras la derrota del pasado viernes en casa en LaLiga EA Sports ante un RCD Espanyol que también estaba en crisis y frente al que apenas generó a nivel ofensivo.

El Villarreal sumó su cuarto partido sin ganar, tres con derrota, como local en el campeonato doméstico, y la afición mostró su disgusto con el juego de los suyos que ahora tienen una buena oportunidad de recuperar la sonrisa y salir de ese "estado de tristeza" al que se refirió en la previa Íñigo Pérez, que pidió igualmente jugar "sin complejos ni temores" pese a todo lo que infunde un PSG que ya ha batido en esta liguilla con cierta suficiencia por sendos 2-4 al Manchester City en su estadio y al FC Barcelona en París.

Íñigo Pérez sabe que tendrá un duelo en casa muy diferente a los que ha vivido este año, con un rival que irá a buscarle y no a esperarle, por lo que también le puede venir bien para aprovechar espacios para hacer daño con un equipo que, en principio, parece que se asemejará mucho al del último encuentro.

EL PSG LLEGA CON NUEVE VICTORIAS SEGUIDAS Y 14 GOLES EN LA LIGUILLA

El preparador navarro no puede contar ni con Juan Foyth ni con Gerard Moreno, pero tiene la buena noticia de recuperar al joven centrocampista Nathan Saliba, que podría volver al mediocentro junto a Pape Gueye en un once donde Nicolás Pépé podría ser una de las novedades si el esquema no es un trivote con Santi Comesaña en el medio para contener el potencial del rival en esa zona, y para conformar un frente ofensivo donde el georgiano Georges Mikautadze sería de nuevo el '9'.

Enfrente un PSG, tercer campeón de Europa al que se mide este año y que se presenta por primera vez en su historia en Villarreal sin estar en disposición de poner su once de gala ya que la victoria ante el FC Barcelona le dejó un caro peaje con las lesiones del georgiano Kvicha Kvaratskhelia, que ya parece difícil que juegue lo que resta de temporada, del francés Ousmane Dembélé, y la del veterano central brasileño Marquinhos. A ellas se une la de la semana anterior del potente lateral izquierdo portugués Nuno Mendes.

Cuatro ausencias que no parece que vayan a inquietar demasiado a un Luis Enrique que sigue contando con muchas piezas de nivel, sobre todo en el medio donde sí estará su estelar trío formado por los portugueses Joao Neves y Vitinha y el español Fabián Ruiz, que descansaron además este fin de semana.

Arriba, será una buena oportunidad para otro campeón del mundo como Ferran Torres, que estará flanqueado por los talentosos Desirée Doué y Maghnes Akliouche, mientras que atrás la duda está en si Lucas Hernandez jugará de central junto a William Pacho, o de lateral izquierdo donde podría jugar también Lucas Digne.

Un doble campeón de Europa que llega además a La Cerámica en un gran momento de forma y resultados tras golear 1-5 al Le Havre, con rotaciones y triplete de Achraf Hakimi, para encadenar nueve victorias consecutivas con 30 goles a favor, 14 de ellos en este inicio de la liguilla que lidera tras hacer pleno de triunfos y donde también le hizo seis al Slovan Bratislava.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL CF: Gulácsi; Freeman, Navarro, Veiga, Cardona; Saliba, Gueye, Comesaña; Buchanan, Mikautadze y Moleiro.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Akliouche, Ferran Torres y Doué.

--ÁRBITRO: Feliz Zwayer (ALE).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga Campeones 3.