El Villarreal se exige mejorar en una dura liguilla de Champions

Iñigo Perez durante un partido del Villarreal CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF repetirá por segunda año consecutivo presencia en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027, una liguilla muy exigente, sobre todo en su inicio, y con rivales potentes que le exigirán un gran nivel para mejorar al menos sus pobres prestaciones del año pasado y pelear por estar entre los 24 mejores.

El conjunto castellonense no ha arrancado demasiado bien la temporada doméstica en LaLiga EA Sports y afrontará la máxima competición continental ya con alguna duda sobre el nuevo proyecto que lidera Íñigo Pérez, relevo en el banquillo de Marcelino García Toral y que tendrá el reto de que el 'Submarino Amarillo' vuelva a ser protagonista a nivel nacional, pero también en el continental después del discreto papel que tuvo en la pasada campaña.

El Villarreal CF, que no aún no ha ganado tras cuatro jornadas ligueras y que sólo ha sumado dos puntos de 12 posibles, terminó el año pasado el penúltimo clasificado de la liguilla con sólo un punto, logrado in extremis en casa ante la Juventus italiana. Sólo el debutante Kairat kazajo fue peor, aunque sólo por la diferencia de goles.

Y esa hoja de servicios es la que intentará mejorar el equipo de Íñigo Pérez al que además de tocarle una liguilla de bastante dureza, le tocará lidiar con un calendario muy duro en su inicio en el que debe intentar arañar lo máximo posible. El actual campeón, el PSG francés, otros tres campeones de Europa como el Liverpool FC y el Manchester United ingleses, y el alemán Borussia Dortmund, dos equipos competitivos como el Nápoles italiano y el Fenerbahce turco, y dos modestos como el Slavia Praga checo y el debutante Sabah azerbaiyano compondrán sus ocho rivales.

El Villarreal CF tendrá un arranque empinado, empezando por la visita al 'muro amarillo' del Signal Iduna Park donde le espera un Dortmund que el año pasado le zarandeó con claridad por 4-0, y su primer encuentro en La Cerámica será ante el Nápoles italiano, con el ya compartió grupo en la Champions en la 2012-2013, con derrota en sus dos duelos y con un equipo donde sobresalen Kevin de Bruyne, Rasmus Hoejlund o el español Rafa Marín, que jugó cedido en el equipo castellonense la pasada campaña.

Luego, tendrá que medirse a los dos 'cocos' de su grupo, en Anfield a un Liverpool FC inglés dirigido por el vasco Andoni Iraola, entrenador del que fue asistente el propio Íñigo Pérez, que tendrá un duelo muy especial en lo personal ante el equipo que apartó al 'Submarino' de la final de la Champions en 2022 y la de la Liga Europa en 2016. La siguiente jornada, la afición de La Cerámica podrá presenciar el paso del PSG, actual campeón con su bloque liderado por Luis Enrique Martínez y con los campeones del mundo Fabián Ruiz y Ferran Torres.

El final de año será algo más ligero, con una visita siempre complicada a un Slavia checo competitivo ante su afición, y la visita del Sabah, frente al que no espera tropezar como hiciese el año pasado como el modesto Pafos chipriota. El 2027 completará la liguilla con una exigente visita al Fenerbahce turco de Vedat Muriqi, Romelu Lukaku y Mason Greenwood, y un cierre de nivel ante el Manchester United inglés, menos atemorizante que antaño y rival de buen recuerdo porque ante él conquistó, en los penaltis, la Liga Europa de 2021, y al que nunca ha ganado en sus seis anteriores encuentros de Champions.