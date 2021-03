Villarreal y Granada buscan estar sin problemas en cuartos de Liga Europa

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal y el Granada tratarán este jueves de sacar partido a sus buenas ventajas logradas en sus respectivas idas de octavos de final de la Liga Europa y clasificarse para los cuartos de final de la competición, una hazaña sobre todo para el equipo andaluz.

El 'Submarino Amarillo' volvió a dejar clara su solvencia en el segundo torneo europeo y se llevó del Olímpico de Kiev, donde habían caído meses antes la selección española y el Real Madrid, un gran marcador de 0-2 ante el Dinamo, idéntico resultado al que consiguió el conjunto nazarí ante el Molde noruego, aunque en su caso en el Nuevo Los Cármenes.

El primero en intentar sellar su billete entre los ocho mejores de la Liga Europa será el Granada, que jugará en el Puskás Arena de Budapest (18.55 horas) en busca de agrandar su historial europeo ante un rival que deberá hacerle tres goles y no encajar para evita su pase.

El equipo de Diego Martínez no se fía pese al buen marcador, el mismo que supo gestionar ante un rival de teórica mayor entidad como el Nápoles, y tendrá el mismo objetivo que en el Diego Armando Maradona, que es el de marcar para encarrilar el pase.

La mejor noticia para el técnico gallego en relación al primer capítulo de esta eliminatoria es que cuenta con algún efectivo más que hace una semana ya que recupera al capitán Germán Sánchez y a los centrocampistas Yangel Herrera y Ángel Montoro, que se perdieron la ida por sanción.

Martínez ha decidido que viaje casi toda la plantilla, no inscritos incluidos, y sólo el francés Foulquier y el colombiano Luis Suárez se quedaron en Granada para continuar con su recuperación. El Granada no especulará y pondrá un once de nuevo muy competitivo para alargar el sueño europeo ante un Molde, que tendrá la baja por sanción de Elingsen y que apelará su fútbol físico y directo para no poner el billete sencillo.

Por su parte, a las 21.00 horas será el turno del Villarreal, que tendrá una ventaja añadida a la de su favorable marcado ya que jugará en el Estadio de la Cerámica ante un Dinamo Kiev obligado a tomar riesgos si quiere aspirar al pase.

El conjunto castellonense, al contrario que hace una semana, llega a la cita con el ánimo elevado ya que tras su solvente encuentro en el Olímpico logró romper su mal momento en LaLiga Santander con una victoria en Ipurua ante el Eibar (1-3).

Ahora, la misión de Unai Emery es la de concienciar a sus jugadores que no salgan relajados por la ventaja, avalados por la experiencia que ya tuvieron en la anterior ronda ante el Red Bull Salzburgo austriaco, al que también ganaron la ida por 0-2, pero que se puso 0-1 y le complicó un tanto la noche.

El 'Submarino Amarillo', invicto hasta el momento en esta Liga Europa, busca estar por cuarta ocasión en su historia en los cuartos de final de la segunda competición continental y podría dar descanso a algunos de sus jugadores más importantes, aunque Emery eludió hablar en la previa de rotaciones.

El que se lo perderá será el argentino Gerónimo Rulli, el elegido para jugar la Liga Europa, por culpa de una fisura en la mandíbula producida por un golpe en la ida, por lo que se estrenará Sergio Asenjo, mientras que Capoue, sancionado para el fin de semana liguero, debería ser uno de los titulares habituales que juegue.

Por su parte, el Dinamo Kiev tratará de levantar otra eliminatoria a domicilio, lo que ya hizo en dieciseisavos de final ante el Brujas belga, aunque entonces sólo arrastraba un 1-1 del primer partido. El conjunto de Mircea Lucescu mostró cierto peligro arriba en la ida, pero también dejó patente su debilidad en la zona defensiva, algo que deberá mejorar si quiere tener opciones.