Villarreal - Juventus, jornada 2 de Champions League: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF recibe este miércoles a la Juventus en el partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo en el que el 'Submarino Amarillo' busca su primer triunfo continental tras caer en su estreno en Londres aprovechando el impulso reciente en la competición doméstica, ante un conjunto italiano invicto este curso y que tampoco ganó en su debut en la presente edición.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi.

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Openda, Jonathan Davis y Yildiz.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Juventus de la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los transalpinos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones 3.