Villarreal y Levante no quieren fallar en casa ante Valladolid y Eibar

Publicado 20/09/2019 17:53:27 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF y el Levante UD intentarán este sábado sacar partido a su condición de locales para sumar ante el Real Valladolid y la SD Eibar, respectivamente, tres puntos importantes con los que iniciar del mejor modo posible el maratón de tres citas de LaLiga Santander en una misma semana.

En el Estadio de la Cerámica se abrirá la actividad sabatina (13.00 horas) de esta cuarta jornada en Primera División, con un duelo entre dos equipos que rivalizaron la pasada campaña por conseguir la ansiada permanencia. El 'Submarino Amarillo' desea olvidar todos aquellos problemas y para ello necesita volver a ser sólido en su feudo, donde todavía no ha ganado y además no se ha mostrado demasiado firme atrás.

Dos empates, ante el recién ascendido Granada (4-4) y ante el Real Madrid (2-2), son de momento el balance de los pupilos de Javier Calleja antes de visitar a un siempre rocoso Valladolid; el cuadro blanquivioleta ya ha demostrado su peligro como visitante ganando en el Benito Villamarín (1-2) y empatando en el Santiago Bernabéu, aunque también perdió en el Ciutat de València (2-0).

El Villarreal afronta el partido con la moral renovada tras ganar con solvencia en una salida complicada como Butarque (0-3) y dispuesto a conseguir la primera victoria ante su afición que le haga ir con menos agobios a la visita entre semana al Camp Nou.

El cuadro castellonense está avisado de lo que es capaz su rival, que ya se llevó el triunfo la temporada pasada (0-1) y cuyo orden parece asentarse a domicilio; y, al contrario que el 'Submarino', no concede demasiado en una defensa que probará la buena racha de Gerard Moreno. Sergio González no podrá contar con Enes Unal, que pertenece al Villarreal, mientras que Barba, Hervía y Moyano podrían ser sus novedades en el 'once' inicial.

Por otro lado, sin salir de la Comunidad Valenciana, el Levante recibirá en su estadio (16.00 horas) en un duelo directo al necesitado Eibar, que ha vuelto a arrancar mal la temporada y que quiere estrenar su casillero de victorias.

No fue excesivamente beneficioso el calendario con los de José Luis Mendilibar, que tuvieron que jugar a domicilio los tres primeros partidos. Sacaron solo un punto, un mal bagaje que empeoró tras ceder en su primer partido en Ipurua (1-2) ante el RCD Espanyol.

Los 'armeros' tratarán de ir despegando en una complicada visita a un feudo donde el Levante pretende hacerse muy fuerte y de donde ha sacado los seis puntos que luce en la clasificación. Los de Paco López no han perdido ante su público en sus últimos ocho encuentros y desean alargar la racha ante un rival al que se le resiste siempre sacar rédito a domicilio.

Los 'granotas' llegan al duelo tras perder en el Bernabéu por 3-2 y lo más probable es que retornen a su defensa de cuatro, lo que permitiría la vuelta al once del macedonio Enes Bardhi, mientras que el Eibar no podrá contar por lesión con Sergi Enrich, por lo que Orellana podría jugar más en punto y Pedro León sería la novedad en un costado.

--PROGRAMA DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANDER.

Villarreal - Valladolid. Soto Grado (C.Riojano) 13.00.

Levante - Eibar. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 16.00.

Atlético de Madrid - Celta. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

Granada - FC Barcelona. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.