Villarreal - Real Betis: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estadio de La Cerámica vivirá este sábado un choque directo entre dos máximos aspirantes a puestos de Liga de Campeones. El Villarreal, tercero, recibe al Real Betis, cuarto, separados únicamente por un punto en la tabla clasificatoria. El 'submarino amarillo' buscará seguir con su gran dinámica como local, donde lleva pleno de victorias en los cuatro partidos que ha disputado, para poner tierra de por medio y asentarse en el Top-3 liguero.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Pépé y Mikautadza.

Real Betis: Pau López; Bellerín, Valentín, Natan, Rodríguez; Fornals, Roca; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Real Betis de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 19 de octubre a las 18.30 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los verdiblancos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.