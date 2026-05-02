El Villarreal saca otro billete de Champions y el Athletic remonta a un blando Alavés en su derbi

Archivo - Georges Mikautadze, en un partido con el Villarreal CF. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha goleado este sábado por 5-1 al Levante UD y ha sellado matemáticamente su clasificación para la Liga de Campeones 2026-27, mientras que el Deportivo Alavés ha perdido (2-4) en casa ante el Athletic Club su derbi autonómico y se ha quedado al borde de la zona de descenso, en sendos partidos de la jornada 34 en LaLiga EA Sports.

En el Estadio de la Cerámica, los locales crearon peligro pronto con un zurdazo cruzado de Gerard Moreno que se marchó cerca del palo lejano. Sin embargo, no hubo dominio claro y el marcador se abrió por un fallo, en este caso del 'granota' Matías Moreno con un mal pase hacia atrás; Georges Mikautadze estuvo atento y batió al portero con un derechazo.

Aunque los visitantes empataron al volver del descanso, en un centro de Pablo Martínez desde la banda derecha y que cabeceó Carlos Espí, el 'Submarino Amarillo' se adelantó nuevamente en el 62' con un golazo de Alberto Moleiro: recorte y derechazo duro cruzado al poste más alejado. Luego Mikautadze hizo el 3-1, rematando un ataque raudo de Nicolas Pépé.

La respuesta fue una volea de diestra de Roger Brugué al travesaño, pero en el tramo final del partido llegaron el 4-1, de Tajon Buchanan con un derechazo a la escuadra desde fuera del área, y el 5-1, de Pépé en un contragolpe donde se lo guisó y se lo comió. Este resultado dejó al Villarreal con 68 puntos, tercero, y al Levante con 33, en descenso.

REMONTADA 'LEONA' CON DOBLETE DE NICO WILLIAMS

En Mendizorrotza, Antonio Blanco aprovechó la primera oportunidad del conjunto local en el 8', enviando a la escuadra un derechazo desde la frontal del área. Con inercia a favor, el Alavés gestionó el cronómetro e incluso estuvo cerca de lanzar un penalti en el desenlace del primer periodo, pero la consulta con el VAR enmendó esa decisión arbitral.

Al regreso de vestuarios, solo tardó el Athletic un minuto en empatar por mediación de Robert Navarro, quien recibió un pase de Nico Williams y entró al área rival hasta marcar un zurdazo que tropezó en el pie de un futbolista 'babazorro'. Nahuel Tenaglia replicó bajo la lluvia con el 2-1 (68'), voleando fuerte de diestra en un saque de esquina.

Sin embargo, los 'leones' empataron de nuevo con una diana (74') de Oihan Sancet tras un eslalon lateral dentro del área hasta acertar su derechazo alto. Nico Williams culminó la remontada bilbaína, tras pase de Gorka Guruzeta, metiendo un derechazo raso y cruzado en el área; y el propio Nico selló el 2-4 (87') aprovechando un error de la zaga local.

Pese a su arreón en los instantes finales, los vitorianos consumaron su derrota y se quedaron con 36 puntos en el cuarto puesto por la cola; por su parte, al equipo entrenado por Ernesto Valverde le valió este triunfo para llegar a 44 puntos y seguir apretando la lucha por las posiciones de acceso a competición europea, huyendo ya de la zona baja.