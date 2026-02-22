Villarreal - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal recibe este domingo al Valencia en el Estadio de La Cerámica en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, un derbi valenciano en el que los castellonenses quieren sumar su segunda victoria consecutiva que le permita mantener la tercera posición.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Navarro, Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Pépé y Mikautadze.

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Comert, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Sadiq y Hugo Duro.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Valencia de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 22 de febrero a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los che se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y M+ LaLiga.