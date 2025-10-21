Vincent Kompany amplía hasta 2029 su contrato con el Bayern

Archivo - El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ante el Hamburgo SV en el Allianz Arena. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico belga Vincent Kompany amplío este martes su contrato como entrenador del Bayern de Múnich dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, en "una clara señal de continuidad y estabilidad" en el club alemán, según un comunicado.

"El Bayern y Vincent Kompany han ampliado anticipadamente su contrato hasta el 30 de junio de 2029", avanzó la entidad en su página web, ampliando así dos temporadas más el vínculo con el técnico belga, que cuando llegó en 2024 firmó hasta el verano de 2027.

Kompany, de 39 años, llegó al Bayern procedente del Burnley FC inglés para la temporada 2024-25. En su primera temporada al frente del equipo de Baviera, levantó la Bundesliga y, a principios de la presente campaña, la Supercopa de Alemania.

"Me siento agradecido, honrado y quiero dar las gracias al Bayern por la confianza y el ambiente de trabajo que me ha ofrecido desde el primer día. Tengo la sensación de llevar aquí mucho más tiempo y de entender bien el club. Hasta ahora ha sido una gran experiencia, hemos iniciado un viaje maravilloso. Sigamos trabajando duro y celebremos muchos más éxitos", valoró Kompany en declaraciones publicadas por el club.

Por su parte, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, ve esta ampliación de contrato como "un fuerte voto de confianza" después del "gran trabajo" realizado por el belga, además de ser "una clara señal de continuidad y estabilidad". "Kompany goza de gran estima entre los jugadores, la dirección del club y los aficionados. Estamos encantados", confesó.

Para el CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, Kompany "ha devuelto la diversión" al club. "Bajo su liderazgo ha crecido un verdadero equipo que juega un fútbol dominante y atractivo. La ampliación es también una señal para nuestros jugadores", destacó.

"Estoy muy contento con esta ampliación. Cuando fichamos a Vincent, teníamos una idea clara de nuestro camino juntos, y rápidamente demostró que puede hacer avanzar al Bayern tanto dentro como fuera del campo. Es una figura de identificación que une a jugadores, aficionados y a todos en el club, y queremos desarrollar algo con él a largo plazo", comentó, por su parte, Max Eberl, director deportivo.

El Bayern se asegura así la continuidad durante los próximos tres cursos y medio de un entrenador que ha devuelto al club "un estilo de juego extremadamente atractivo". Y es que su equipo ha marcado 194 goles en 67 partidos oficiales, en los que ha ganado 49 encuentros, el 73,3%, ha empatado 9 y ha perdido otros 9.